महीनों से जेल में बंद है ये सुपरस्टार, जमानत की लगा रहा है गुहार

दर्शन के वकील सुनील ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट को चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। अगर दर्शन बिना पूरी जानकारी के चार्ज के लिए सहमत होते हैं, तो इससे भविष्य में कानूनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट से चार्ज फ्रेम करने के लिए दूसरी तारीख तय करने का अनुरोध किया।