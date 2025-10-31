Patrika LogoSwitch to English

महीनों से जेल में बंद है ये सुपरस्टार, जमानत की लगा रहा है गुहार

Darshan Fan Murder Case: फैन मर्डर केस में आरोपी कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रायल कोर्ट ने चार्ज तय करने की सुनवाई फिर से टाल दी है। जानकारी के मुताबिक, 3 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 31, 2025

Darshan Fan Murder Case Update

दर्शन फैन मर्डर केस अपडेट

Fan Murder Case Update: जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सनसनीखेज फैन मर्डर केस की सुनवाई कर रही ट्रायल कोर्ट ने आज, शुक्रवार को चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया 3 नवंबर तक टाल दी है।

दर्शन के वकील का क्या?

दर्शन के वकील सुनील ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट को चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। अगर दर्शन बिना पूरी जानकारी के चार्ज के लिए सहमत होते हैं, तो इससे भविष्य में कानूनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट से चार्ज फ्रेम करने के लिए दूसरी तारीख तय करने का अनुरोध किया।

कोर्ट का निर्देश

इसके बाद कोर्ट ने वकील को निर्देश दिया कि वे दर्शन से जेल में मिलें और उन्हें मामले के बारे में बताएं। कोर्ट ने दो आरोपियों की गैरहाजिरी पर भी ध्यान दिया और चेतावनी दी कि अगर वे पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा, क्योंकि चार्ज तय होने के दौरान सभी आरोपियों की मौजूदगी जरूरी है।

बता दें दर्शन, उनकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा और दूसरे आरोपियों को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई 3 नवंबर तक टाल दी है। चार्ज तय होने के बाद, कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा और गवाहों से पूछताछ करेगा। यह प्रोसेस खत्म होने के बाद, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

पूरा मामला समझिए

दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून, 2024 को चित्रदुर्ग की एक फैन रेणुकास्वामी को किडनैप करने और बेरहमी से मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रेणुकास्वामी ने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक और गंदे मैसेज भेजे थे, जिससे दर्शन गुस्सा हो गए थे।

बेंगलुरु सेंट्रल जेल में उनके कथित ‘रॉयल ट्रीटमेंट’ की तस्वीरें सामने आने के बाद एक्टर को बल्लारी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी उस पर इस केस से जुड़ी तीन FIR दर्ज हैं। पुलिस ने 4 सितंबर, 2024 को कोर्ट में एक एडिशनल चार्जशीट के साथ 3,991 पेज की चार्जशीट जमा की।

दर्शन को 131 दिन कस्टडी में बिताने के बाद 30 अक्टूबर, 2024 को जेल से रिहा कर दिया गया। कर्नाटक पुलिस की अपील के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी, और दर्शन, उसकी पार्टनर पवित्रा गौड़ा और दूसरों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

सूत्रों ने बताया कि पवित्रा गौड़ा का दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी से ज्वेलरी और लग्जरी कारों को लेकर लड़ाई थी। कहा जाता है कि जब दर्शन को उसकी पत्नी के साथ देखा गया था, तो उसने दर्शन पर पब्लिक में आने का दबाव डाला था।

पवित्रा गौड़ा और विजयलक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर भी झगड़े हुए, जिसके कारण दर्शन के फैंस ने एक महिला का पक्ष लिया और उन पर हमला कर दिया। पुलिस की जांच के मुताबिक, विजयलक्ष्मी का सपोर्ट करने वाले रेणुकास्वामी ने पवित्रा गौड़ा की बुराई की और उन्हें गंदे मैसेज भेजे, जिससे आखिरकार उनकी बेरहमी से मौत हो गई।

