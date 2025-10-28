47 साल पुराना वो दंगा जिसमें चली गई 184 लोगों की जान, 50 करोड़ में तैयार होगी फिल्म, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

संभल फाइल्स दंगा (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड ग्रोक)
Sambhal Files Movie Update: 47 साल पहले हुई वो घटना, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। उस दर्दनाक घटना में 184 लोगों की जान गई थी। अब उसी सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म ‘संभल फाइल्स’ बनाई जा रही है। लगभग 50 करोड़ के बजट में तैयार हो रही यह फिल्म न सिर्फ इतिहास के भूले पन्ने खोलेगी, बल्कि बताएगी कि कैसे नफरत की आग में इंसानियत झुलस गई थी।
‘संभल फाइल्स’ की शूटिंग संभल और रामपुर जैसी जगहों पर जल्द शुरू होने वाली है। चर्चित फिल्म निर्माता अमित जानी के डायरेक्शन में फिल्म बन रही है। फिल्म के लिए सही लोकेशन का भी चुनाव किया जा रहा है।
बीते कल खबर आई थी कि डायरेक्टर अमित जानी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खुद बताया था कि कश्मीर से एक काल आया था, जिसमें उन्हें कहा गया कि फिल्म बनाई तो बम से उड़ा देंगे। फोन करने वाले ने बिहार इलेक्शन से दूरी बनाने के लिए भी कहा।
फिल्म निर्माता अमित जानी का कहना है कि हमारे देश के लिए और जनता के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें संभल में हुए दंगों के बारे में पता नहीं है। बार-बार संभल आने के सवाल पर अमित जानी ने कहा कि वह फिल्म को रियल टच देने के लिए संभल और आस-पास के इलाकों में शूटिंग करना चाहते हैं। हम उन जगहों पर जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को संभल में हुए नरसंहार के बारे में पता ही नहीं है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।"
फिल्म की स्टारकास्ट पर बात करते हुए अमित जानी ने कहा कि फिल्म में सभी बड़े चेहरों को लिया गया है। फिल्म का बजट 50 करोड़ है और जल्द ही फिल्म का पोस्टर रिलीज होगा। उन्होंने कहा, "हमारी फिल्म एक फुल पैकेज होने वाली है कि कैसे आजादी के समय 55 फीसदी वाली आबादी 85 फीसदी हो गई और वहां के रहने वाले लोग बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं।" उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है, दिसंबर से शूटिंग शुरू होगी और जनवरी 2026 तक फिल्म का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कल वाली धमकी को लेकर आज कुछ नहीं कहा।
1978 में संभल, उत्तर प्रदेश का वो शहर, जिसने कम्युनल आग में अपनी मासूमियत खो दी थी। उस साल हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों में 184 लोगों की मौतहुई थी। सड़कें खून से लाल थीं और इंसानियत कहीं खो गई थी। हालात इतने भयावह थे कि पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण खोने के आरोप लगे।
रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि मुरारीलाल की फड़ पर 25 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। डर के साए में कई हिंदू परिवारों को अपना घर-बार छोड़कर संभल से पलायन करना पड़ा था।
अब उसी सच्ची घटना को लेकर फिल्मकार अमित जानी एक नई फिल्म ‘संभल फाइल्स’ बना रहे हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म एक विस्फोट होगी, जो उन आंखों को खोलेगी जो सालों से सच से मुंह मोड़ बैठे हैं।
