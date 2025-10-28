47 साल पुराना वो दंगा जिसमें चली गई 184 लोगों की जान, 50 करोड़ में तैयार होगी फिल्म, कहानी सुनकर कांप उठेगी रूह

फिल्म की स्टारकास्ट पर बात करते हुए अमित जानी ने कहा कि फिल्म में सभी बड़े चेहरों को लिया गया है। फिल्म का बजट 50 करोड़ है और जल्द ही फिल्म का पोस्टर रिलीज होगा। उन्होंने कहा, "हमारी फिल्म एक फुल पैकेज होने वाली है कि कैसे आजादी के समय 55 फीसदी वाली आबादी 85 फीसदी हो गई और वहां के रहने वाले लोग बाहर जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं।" उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है, दिसंबर से शूटिंग शुरू होगी और जनवरी 2026 तक फिल्म का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कल वाली धमकी को लेकर आज कुछ नहीं कहा।