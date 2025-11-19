Patrika LogoSwitch to English

पहले किडनैपिंग, फिर बंद कमरे में फैन की बेरहमी से… नाले में मिला था शव

Fan Murder Case Update: एक फैन को पहले अगवा किया गया, इसके बाद एक कमरे में बंद करके उसको खूब पीटा गया, जब वह मर गया तो उसके शव नाले में फेंक दिया गया था। अब इसी फैन मर्डर केस में बड़ी अपडेट सामने आई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 19, 2025

Darshan Fan Murder Case Update

दर्शन फैन हत्या मामला: रेणुकास्वामी की AI जनरेटेड फोटो

Darshan Fan Murder Case Update: 8 जून 2024 को एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। पुलिस के अनुसार, रेणुकास्वामी नाम के एक शख्स को ‘चित्रदुर्ग’ से अपहरण कर बेंगलुरु लाया गया। पहले उसे एक कमरे में बंद किया गया और फिर बेरहमी से पीट-पीटकर मार दिया गया। घटना का पता तब चला जब एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कुत्तों का झुंड नाले के पास एक शव को खींच रहा है। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

3,991 पन्नों की चार्जशीट

इस केस में बेंगलुरु पुलिस ने अदालत में 3,991 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि रेणुकास्वामी ने कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा के साथ रहने की बात कही थी, जिसके चलते विवाद बढ़ा। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना के दौरान दर्शन ने रेणुकास्वामी पर कई बार हमला किया था। यह आरोप पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है।

पुलिस के पास कई अहम सबूत

पुलिस के पास कई अहम सबूत भी हैं। इनमें दर्शन की वे तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें वह कथित तौर पर हत्या के बाद तनाव में इधर-उधर घूमते दिख रहे हैं, होटल में अन्य आरोपियों से बातचीत करते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर, पुलिस ने इस केस में 65 तस्वीरें और कई जरूरी दस्तावेज सबूत के तौर पर जमा किए हैं। मामले में 11 जून को पुलिस ने एक्टर दर्शन, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दर्शन को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेजा गया, जहां वह न्यायिक हिरासत में हैं।

केस में बड़ा अपडेट

इस मामले में बुधवार को बेंगलुरु के ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सभी आरोपी हाजिर हुए। दर्शन, पवित्रा गौड़ा और छह अन्य आरोपियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि अन्य आरोपी अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 294 के तहत मामले की सुनवाई की। सभी की निगाहें अब इस हाई-प्रोफाइल केस के अगले कदम पर टिकी हैं। बता दें अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई 3 दिसंबर निर्धारित की है।

