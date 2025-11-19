पहले किडनैपिंग, फिर बंद कमरे में फैन की बेरहमी से… नाले में मिला था शव

पुलिस के पास कई अहम सबूत भी हैं। इनमें दर्शन की वे तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें वह कथित तौर पर हत्या के बाद तनाव में इधर-उधर घूमते दिख रहे हैं, होटल में अन्य आरोपियों से बातचीत करते दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर, पुलिस ने इस केस में 65 तस्वीरें और कई जरूरी दस्तावेज सबूत के तौर पर जमा किए हैं। मामले में 11 जून को पुलिस ने एक्टर दर्शन, उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दर्शन को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेजा गया, जहां वह न्यायिक हिरासत में हैं।