Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

Idly Kadai: ‘इडली कढ़ाई’ नाम के पीछे छुपा है राज, धनुष ने किया खुलासा

Idly Kadai: ‘इडली कढ़ाई' बहुत जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। इस बीच फिल्म के एक्टर धनुष ने बताई ‘इडली कढ़ाई’ टाइटल की कहानी?

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 15, 2025

Dhanush Upcoming Movie Idly Kadai
धनुष की आगामी फिल्म इडली कढ़ाई का पोस्टर

Idly Kadai: निर्देशक और अभिनेता धनुष अपनी अगली एक्शन फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ लेकर जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाले हैं। इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च हाल ही में चेन्नई में हुआ। लॉन्च इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म का इतना अलग और दिलचस्प नाम क्यों रखा, तो धनुष ने मुस्कुराते हुए इसकी पूरी कहानी सुनाई।

धनुष ने बताया कि अक्सर फिल्मों का नाम उसके हीरो के नाम पर रखा जाता है। लेकिन इस फिल्म (Idly Kadai) में कहानी का असली हीरो इंसान नहीं, बल्कि एक इडली की दुकान है। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म का टाइटल ‘इडली कढ़ाई’ रखा।

ये भी पढ़ें

पीयूष मिश्रा ने अनुराग कश्यप की ऑन कैमरा कर दी बेज्जती, मनोज बाजपेयी बोले- उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा…
बॉलीवुड
Manoj Bajpaye- Anurag Kashyap-piyush mishra

नाम का विचार कब और कैसे आया?

धनुष ने यह भी बताया कि उनके मन में यह विचार कब और कैसे आया। उन्होंने आगे कहा, "मैं श्रेयस और अश्वथ के साथ एक मीटिंग के लिए विदेश गया था। मीटिंग के बाद वे बाहर चले गए और मैं अपने कमरे में लौट आया। मैं अपने कमरे में अकेला था। जब मैं अकेला होता हूं, तो इलैयाराजा के गाने सुनता हूं। मैं इलैयाराजा का एक गाना 'नान एरिकाराई…' सुन रहा था। कुछ गानों में आपको पुरानी यादों में ले जाने की ताकत होती है। ऐसा ही हुआ।"

धनुष ने आगे बताया, "इस गाने ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब मेरी मां मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर ले जाती थीं। यह तब की बात है जब मैं आठ साल का था। हम वहां लगभग दो से ढाई महीने रहते थे। वह एक छोटा सा गांव था। वहां सिर्फ दो बसें आती-जाती थीं। हालांकि, वहां एक दुकान थी, और वह इडली की दुकान थी। उस दुकान की इडली खाना मुझे बहुत पसंद था।"

धनुष ने बताया कि वह और उनकी बहनें खेतों से फूल इकट्ठा कर बेचते थे। इससे जो कमाई होती थी, उसी से इडली खाई जाती थी। इसके बाद पूरी जिंदगी में जहां भी उन्होंने इडली खाई, वैसा स्वाद कहीं नहीं मिला।

आखिर कब होगी फिल्म रिलीज

फिल्म (Idly Kadai) की बात करें तो पहले यह अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन इसकी शूटिंग बाकी रह गई, इसलिए इसे अब 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। धनुष और आकाश भास्करन डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी। फिल्म में अरुण विजय खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं।

इस फिल्म में अरुण विजय, सत्यराज, पार्थिबन, शालिनी पांडे, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं। जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

तनुश्री दत्ता का टूटा ‘सब्र का बांध’, बोलीं- मैं इतनी घटिया नहीं हूं, चाहे वो मुझे कितने भी करोड़ दे दें
बॉलीवुड
Tanushree Dutta

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

15 Sept 2025 08:32 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Idly Kadai: ‘इडली कढ़ाई’ नाम के पीछे छुपा है राज, धनुष ने किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.