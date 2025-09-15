Idly Kadai: ‘इडली कढ़ाई’ नाम के पीछे छुपा है राज, धनुष ने किया खुलासा

धनुष ने यह भी बताया कि उनके मन में यह विचार कब और कैसे आया। उन्होंने आगे कहा, "मैं श्रेयस और अश्वथ के साथ एक मीटिंग के लिए विदेश गया था। मीटिंग के बाद वे बाहर चले गए और मैं अपने कमरे में लौट आया। मैं अपने कमरे में अकेला था। जब मैं अकेला होता हूं, तो इलैयाराजा के गाने सुनता हूं। मैं इलैयाराजा का एक गाना 'नान एरिकाराई…' सुन रहा था। कुछ गानों में आपको पुरानी यादों में ले जाने की ताकत होती है। ऐसा ही हुआ।"