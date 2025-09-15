Idly Kadai: ‘इडली कढ़ाई’ नाम के पीछे छुपा है राज, धनुष ने किया खुलासा

Idly Kadai: निर्देशक और अभिनेता धनुष अपनी अगली एक्शन फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ लेकर जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाले हैं। इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च हाल ही में चेन्नई में हुआ। लॉन्च इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म का इतना अलग और दिलचस्प नाम क्यों रखा, तो धनुष ने मुस्कुराते हुए इसकी पूरी कहानी सुनाई।
धनुष ने बताया कि अक्सर फिल्मों का नाम उसके हीरो के नाम पर रखा जाता है। लेकिन इस फिल्म (Idly Kadai) में कहानी का असली हीरो इंसान नहीं, बल्कि एक इडली की दुकान है। यही वजह है कि उन्होंने फिल्म का टाइटल ‘इडली कढ़ाई’ रखा।
धनुष ने यह भी बताया कि उनके मन में यह विचार कब और कैसे आया। उन्होंने आगे कहा, "मैं श्रेयस और अश्वथ के साथ एक मीटिंग के लिए विदेश गया था। मीटिंग के बाद वे बाहर चले गए और मैं अपने कमरे में लौट आया। मैं अपने कमरे में अकेला था। जब मैं अकेला होता हूं, तो इलैयाराजा के गाने सुनता हूं। मैं इलैयाराजा का एक गाना 'नान एरिकाराई…' सुन रहा था। कुछ गानों में आपको पुरानी यादों में ले जाने की ताकत होती है। ऐसा ही हुआ।"
धनुष ने आगे बताया, "इस गाने ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब मेरी मां मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर ले जाती थीं। यह तब की बात है जब मैं आठ साल का था। हम वहां लगभग दो से ढाई महीने रहते थे। वह एक छोटा सा गांव था। वहां सिर्फ दो बसें आती-जाती थीं। हालांकि, वहां एक दुकान थी, और वह इडली की दुकान थी। उस दुकान की इडली खाना मुझे बहुत पसंद था।"
धनुष ने बताया कि वह और उनकी बहनें खेतों से फूल इकट्ठा कर बेचते थे। इससे जो कमाई होती थी, उसी से इडली खाई जाती थी। इसके बाद पूरी जिंदगी में जहां भी उन्होंने इडली खाई, वैसा स्वाद कहीं नहीं मिला।
फिल्म (Idly Kadai) की बात करें तो पहले यह अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन इसकी शूटिंग बाकी रह गई, इसलिए इसे अब 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। धनुष और आकाश भास्करन डॉन पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म में नित्या मेनन धनुष के अपोजिट दिखाई देंगी। फिल्म में अरुण विजय खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं।
इस फिल्म में अरुण विजय, सत्यराज, पार्थिबन, शालिनी पांडे, प्रकाश राज, समुथिरकानी, और राज किरण भी हैं। जीवी प्रकाश कुमार इस फिल्म में संगीत दे रहे हैं।