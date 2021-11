तमिल की बजाय हिंदी में बोलने पर प्रकाश राज ने एक शख्स को जड़ा थप्पड़, वायरल वीडियो पर बवाल

नई दिल्ली: कुछ दिन पहले ही ओटीटी प्लैटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म 'जय भीम' (Jai Bhim) इस वक्त चर्चाओं में आ गई है। इस फिल्म के एक सीन का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। दरअसल फिल्म 'जय भीम' के एक सीन में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रकाश राज (Prakash Raj) एक शख्स को हिंदी बोलने पर थप्पड़ जड़ते नजर आ रहे हैं। जिस पर अब बवाल शुरू हो गया है।

Prakash Raj with his propaganda in the movie ‘Jay Bhim’ where he slaps a person who speaks in Hindi. pic.twitter.com/1SwPVssbK7 — Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) November 2, 2021

आदमी हिंदी भाषा में बात कर रहा है

फिल्म 'जय भीम' प्रकाश राज ने लीड रोल प्ले किया है। प्रकाश राज के जिस सीन पर विवाद हो रहा है, उसमें दिखाया गया है कि एक आदमी हिंदी भाषा में बात कर रहा है। लेकिन प्रकाश राज का किरदार हिंदी सुनकर भड़क जाता है और वह उस आदमी को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारते हुए प्रकाश उस आदमी से कहते हैं कि वह सिर्फ तमिल भाषा में ही बात करें। इस बात को लोग हिंदी का अपमान मान रहे हैं।

Slaps a man for speaking Hindi ?!

What culture is this man portraying in the movie ?!

We speak 22 different languages with English & Hindi as official languages .

Are we going to slap each other over language?

Shollunge !! https://t.co/lVkn1b3NZN — Capt Harish Pillay (@captpillay) November 2, 2021

हिंदी भाषा से सख्त नफरत करता है

इस फिल्म में प्रकाश राज का किरदार हिंदी भाषा से सख्त नफरत करता है और इसीलिए वो उस आदमी को हिंदी बोलने पर थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन इस सीन पर सोशल मीडिया पर खूब विवाद हो रहा है। लोग 'जय भीम' फिल्म से इस सीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस सीन को फिल्म में डालने की जरूरत ही नहीं थी।

I am really heartbroken after watching #JaiBhim, nothing against actor or anyone but felt really bad, there is a scene in the film where a person speaks Hindi and Prakash Raj slaps him and tells him to speak in Tamil



Honestly this kind of scene was not needed….Hope they cut it — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) November 1, 2021

फिल्म हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं है

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इस सीन पर हो रहे विरोध को गलत ठहरा रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि फिल्म हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं है और न ही यह उन्हें गलत तरीके से दिखाती है। दरअसल वह शख्स हिंदी बोलकर बचकर निकलना चाहता था ताकि प्रकाश राज उसकी बात न समझ सकें।

That Prakash Raj's Character is honestly disappointing. He Slaps a man for speaking Hindi in front of him.



We live in a society where we respect every Language equally and respectfully. #PrakashRaj #JaiBhim — Rengarajan Baskar (@iam_rengarajan) November 2, 2021

फिल्म देखकर रिऐक्ट करना चाहिए

लेकिन प्रकाश राज उसकी चाल समझ गए और इसलिए उसे थप्पड़ मारते हुए तमिल में बोलने को कहा। कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म के इस सीन पर जो लोग भी बवाल कर रहे हैं, उन्हें पहले फिल्म देखनी चाहिए और फिर रिऐक्ट करना चाहिए।

