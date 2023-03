ऑस्कर विजेता जूनियर एनटीआर का बड़ा फैसला, कहा- फिल्में करना बंद कर दूंगा...

Jr NTR: जूनियर एनटीआर अक्सर खबरों में रहते हैं। फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर इसी बीच जूनियर एनटीआर ने एक चौंकाने वाली बात कह डाली है। उन्होंने अपने फैंस से कहा है कि अब वो फिल्में साइन करना बंद कर देंगे।

Jr NTR Said That He will stop doing films if fans keep asking him about his next project