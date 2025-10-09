मशहूर अभिनेत्री को भेज रहे थे अश्लील मैसेज, दे रहे थे बलात्कार और मर्डर की धमकी

कन्नड़ अभिनेत्री राम्या की फोटो (सोर्स: IMDb)
Ramya Obscene Messages: कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचाने वाला मामला अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। मशहूर अभिनेत्री को अश्लील संदेश और जान से मारने की धमकी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कर्नाटक पुलिस ने 380 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे ‘अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट’ की अदालत में जमा कर दी है। जांच में शामिल 12 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इन कभी भी हो सकती है।
बलात्कार और जान से धमकी मारने की धमकी जिस एक्ट्रेस को दी जा रही थी, उनका नाम है, राम्या। जी हां राम्या कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं। वह कांग्रेस की पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं।
एक्ट्रेस Ramya का दावा था कि उन्हें अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजा गया था। ऐसे में कर्नाटक पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
दरअसल, यह मामला तब शुरू हुआ जब राम्या ने “फैन मर्डर केस” में मारे गए व्यक्ति के परिवार के लिए सहानुभूति जताई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें अश्लील मैसेज और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
इस केस में अभिनेता दर्शन आरोपी हैं, जबकि उनकी साथी पावित्रा गौड़ा मुख्य आरोपी के रूप में नामित हैं। दोनों फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर 12 लोगों की भूमिका साफ तौर पर सामने आई, जिसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अब देखना होगा कि आगे यह केस कहां तक पहुंचता है, क्योंकि इसमें फिल्मी दुनिया, राजनीति और सोशल मीडिया की जंग। तीनों का संगम नजर आ रहा है।
पुलिस ने राम्या का बयान भी दर्ज किया, साथ ही उन 12 आरोपियों के बयान भी लिए गए, जिनके खिलाफ यह चार्जशीट बनाई गई है। हालांकि, पुलिस अब भी 6 और लोगों की तलाश कर रही है जो इस मामले में शामिल हैं।
पुलिस ने कहा कि बाकी आरोपियों को पकड़ने के बाद उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब तक पकड़े गए 12 लोगों में से 4 अभी जेल में हैं, जबकि बाकी को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई शुरू कर सकता है।
दरअसल, राम्या ने इस मामले में न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, जिस पर दर्शन के फैंस ने उन पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा। राम्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 43 सोशल मीडिया अकाउंट्स से उन्हें आपत्तिजनक कमेंट्स और धमकियां मिलीं। इन धमकियों में उन्हें रेप की धमकी तक दी गई।
