मशहूर अभिनेत्री को भेज रहे थे अश्लील मैसेज, दे रहे थे बलात्कार और मर्डर की धमकी

Ramya Obscene Messages: कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचाने वाला मामला अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। मशहूर अभिनेत्री को अश्लील संदेश और जान से मारने की धमकी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कर्नाटक पुलिस ने 380 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे ‘अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट’ की अदालत में जमा कर दी है। जांच में शामिल 12 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इन कभी भी हो सकती है।