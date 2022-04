KGF 2: मां को याद करके भावुक हुए रॉकी भाई, देखें 'केजीएफ 2' का ये नया गाना

साउथ अभिनेता यश स्टारर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर सामने आने के बाद से ही दर्शक इसकी रिलीज को लेकर बेताब हैं। इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। केजीएफ चैप्टर वन की सफलता के बाद दर्शकों के साथ फिल्म मेकर को भी इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदे हैं।

साउथ अभिनेता यश की फैंन फोलोइंग की बात करें तो यश की काफी अच्छी फैंन फोलोइंग हैं। बता दे कि एक तरफ जहां फैंस अपने चहेते स्टार की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के मेकर्स ने इसका नया गाना रिलीज कर दिया है।

kgf chapter 2 new song yash launches new song of his film