कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी के देखिए पैरों का हाल, 500 करोड़ की धाकड़ कमाई के बाद खुला राज

Kantara Chapter 1 Box Office Collection: ‘कांतारा: चैप्टर 1’ की धूम हर तरफ है। फिल्म ने अब तक (11वें दिन) 500 करोड़ का आकंड़ा छू लिया है। दर्शकों को फिल्म की कहानी, क्लाइमेक्स और म्यूजिक बेहद पसंद आ रही है। यही वजह है कि फिल्म के टिकट तेजी से बिक रहे हैं। फिल्म के एक्टर ऋषभ शेट्टी भी गदगद हैं, इस बीच खबर आई है कि वह (Rishab Shetty) बहुत जल्द देवों की नगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे।