'बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता', हिंदी सिनेमा पर साउथ एक्टर महेश बाबू का बड़ा बयान

साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ हैं। बता दे कि महेश बाबू ने अपने बयान में कहा हैं कि "मुझे लगता है कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं वहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता।" चलिए जानते हैं महेश बाबू ने क्या कहा हैं…

Updated: May 11, 2022 09:57:05 am

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री में भाषा विवाद के बीच अब महेश बाबू ने बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है।बता दे कि, महेश एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं हिंदी फिल्मों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं।

Mahesh Babu opens up on his Bollywood debut, says they can’t afford me