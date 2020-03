कोरोना की जंग में आगे आए 'बाहुबली' प्रभास और महेश बाबू, डोनेट किए इतने करोड़

कोरोना वायरस की वजह पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसका दिहाड़ी मजदूरों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने उनके लिए हर तरह से आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। वहीं फिल्मी सितारे भी मजदूर और गरीबों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। फिल्म 'बाहुबली' फेम प्रभास और सुपरस्टार महेश बाबू ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए है।

प्रभास ने 4 करोड़ रुपए दान किए हैं। प्रभास ने 3 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और 50-50 लाख रुपये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं। वहीं महेश बाबू ने भी इस महामारी से निपटने के लिए एक करोड़ दान किया हैं। प्रभास हाल ही में जॉर्जिया से लौटे हैं, जहां उनकी अगली फिल्म 'प्रभास 20' की शूटिंग चल रही थी। वहां उनके साथ पूजा हेगड़े भी थीं। वहां से लौटने के बाद दोनों ने एहतियातन खुद को 14 दिनों तक सेल्फ आइसोलेशन में रखा।

