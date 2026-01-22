54 साल की उम्र में फेवरेट खलनायक ने दुनिया को कहा अलविदा, अभिनेता कमल रॉय को पड़ा दिल का दौरा

कमल रॉय का जन्म एक प्रतिष्ठित फिल्मी और साहित्यिक परिवार में हुआ था। वह मशहूर अभिनेत्रियों उर्वशी, कल्पना और कलारंजिनी के भाई थे। अभिनय उनके लिए विरासत में मिला हुनर था, लेकिन उन्होंने कभी इसका दिखावा नहीं किया। उनके परिवार की पहचान जितनी मजबूत थी, उतनी ही सादगी से कमल रॉय ने अपने करियर को आगे बढ़ाया। उनके दादा सूरनाड कुंजन पिल्लै मलयालम साहित्य के बड़े नाम रहे, जिन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त था। बावजूद इसके, कमल रॉय ने अपने लिए अलग राह चुनी और शोर-शराबे से दूर रहकर काम किया।