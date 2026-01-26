26 जनवरी 2026,

सोमवार

टॉलीवुड

18 साल बाद दो सुपरस्टार पर्दे एक साथ काटेंगे गदर, 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आउट

Patroit Movie Release Date: साउथ सुपरस्टार ममूटी-मोहनलाल 18 साल बाद बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म 'पैट्रियट' की रिलीज डेट मेकर्स ने गणतंत्र दिवस पर घोषणा कर दी है।

2 min read
मुंबई

Saurabh Mall

Jan 26, 2026

Mammootty, Mohanlal-starrer Patroit Movie Release Date Out

ममूटी-मोहनलाल स्टारर मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आउट (इमेज सोर्स: एक्टर एक्स अकाउंट)

Patroit Movie Release Date Out: 18 साल बाद साउथ सिनेमा के दो दिग्गज ममूटी और मोहनलाल फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है, वो भी गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पर… जी हां डायरेक्टर महेश नारायणन की इस थ्रिलर का फैंस काफी समय से वेट कर रहे थे, अब मोहनलाल ने खुद अपने X अकाउंट पर ऐलान कर दिया है कि ‘Patriot’ 23 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी। इस घोषणा के साथ ही फिल्म का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

फहाद फासिल और नयनतारा फिल्म में मचाएंगे धमाल

बता दें इस साल 4 जनवरी को, फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि यूनिट ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने लिखा, "बस हो गया। खून, पसीना, विश्वास। ‘PATRIOT’ आगे बढ़ रहा है। बड़े पर्दे पर मिलते हैं।" उन्होंने इस मौके पर सेट पर सभी स्टार्स का एक BTS वीडियो भी शेयर किया।

इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों में काफी उम्मीदें थीं, इसमें दो मलयालम सुपरस्टार्स के अलावा मशहूर एक्टर्स फहाद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा और रेवती भी हैं।

मेकर्स ने जारी किया था टीजर

मेकर्स ने पिछले साल एक टीजर रिलीज किया था जिसने फैंस और फिल्म लवर्स की उम्मीदों को और बढ़ा दिया था। टीजर एक वॉयस ओवर से शुरू होता है जिसमें कहा गया है, "मुझे याद है एक समय था जब इस देश पर उन दोनों का कंट्रोल था…"

इसके बाद टीजर में कई दिलचस्प इंटेंस सीन देखते हैं। ममूटी का खतरनाक अंदाज और मोहनलाल का तांडव समां बांध देता है। फिल्म में मोहनलाल एक आर्मी जनरल का रोल कर रहे हैं। नयनतारा भी हाई इंटेंस के साथ एंट्री मारती हैं। उनका भी रोल काफी दमदार होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, टीजर से ऐसा लगता है कि ये फिल्म समाज के लिए जिम्मेदार लोगों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमेगी जो सरकार की अपने नागरिकों पर नजर रखने की गैर-कानूनी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

Published on:

26 Jan 2026 02:14 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 18 साल बाद दो सुपरस्टार पर्दे एक साथ काटेंगे गदर, 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'Patriot' की रिलीज डेट आउट

