18 साल बाद दो सुपरस्टार पर्दे एक साथ काटेंगे गदर, 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आउट

Patroit Movie Release Date Out: 18 साल बाद साउथ सिनेमा के दो दिग्गज ममूटी और मोहनलाल फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आखिरकार सामने आ गई है, वो भी गणतंत्र दिवस जैसे खास मौके पर… जी हां डायरेक्टर महेश नारायणन की इस थ्रिलर का फैंस काफी समय से वेट कर रहे थे, अब मोहनलाल ने खुद अपने X अकाउंट पर ऐलान कर दिया है कि ‘Patriot’ 23 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी। इस घोषणा के साथ ही फिल्म का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।