बिना तलाक लिए ही आधी उम्र की लड़की से एक्टर ने की शादी, तिलमिला उठीं पहली पत्नी, बोलीं- बेटी सिर्फ 2 साल छोटी…

Hiran Chatterjee Second Marriage Row (सोर्स- इंस्टाग्राम)
Hiran Chatterjee Second Marriage Row: पश्चिम बंगाल की राजनीति और बंगाली इंडस्ट्री- दोनों में अपनी अलग पहचान बना चुके एक नेता इन दिनों सुर्खियों में हैं। कभी फिल्मों के पर्दे पर नजर आने वाला ये चेहरा बाद में सियासत में उतरा और विधानसभा तक पहुंचा। लेकिन अब उनकी चर्चा न किसी फिल्म को लेकर है, न किसी राजनीतिक बयान पर, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़े एक फैसले ने उन्हें विवादों के घेरे में ला दिया है।
ये मामला पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर से बीजेपी विधायक और टॉलीवुड अभिनेता हिरण चटर्जी से जुड़ा है, जिन्होंने हाल ही में दूसरी शादी कर ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वाराणसी के पवित्र गंगा घाट पर 21 वर्षीय मॉडल रितिका गिरी के साथ सात फेरे लिए। जैसे ही शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, बंगाल की राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में हिरण चटर्जी और रितिका गिरी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गंगा किनारे वैदिक रीति-रिवाजों के साथ हुई इस शादी ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन खुशी का ये मौका जल्द ही विवाद में बदल गया। 40 साल के अभिनेता की 21 साल की लड़की से शादी पर कई लोगों ने सवाल उठाए। देखते ही देखते इस पर बहस शुरू हुई।
विवाद तब गहराया जब हिरण चटर्जी की पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी सामने आईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनका और हिरण का अब तक कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। अनिंदिता के मुताबिक, दोनों अभी भी पति-पत्नी हैं और उनकी एक 19 साल की बेटी भी है। इस दावे के बाद सवाल उठने लगे कि क्या बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना कानूनी रूप से सही है। मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि कानूनी दिशा में भी बढ़ गया।
जानकारी के मुताबिक, अनिंदिता चटर्जी ने कोलकाता के आनंदपुर पुलिस स्टेशन में हिरण चटर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद यह मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी जांच के दायरे में आ गया है।
इस पूरे विवाद के बीच हिरण चटर्जी की बेटी नियासा ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपनी मां को अपना असली हीरो बताया और लिखा कि उनकी मां ने अकेले ही मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई है। बेटी की इस पोस्ट ने लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया।
विवाद बढ़ता देख हिरण चटर्जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की तस्वीरें हटा दी हैं। हालांकि, अब तक उन्होंने न तो पुलिस शिकायत पर और न ही पहली पत्नी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। उनकी चुप्पी ने मामले को और पेचीदा बना दिया है।
एक ओर जहां हिरण चटर्जी एक सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा यह विवाद उनकी राजनीतिक छवि पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और हिरण चटर्जी इस पर क्या सफाई पेश करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग