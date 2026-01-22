बिना तलाक लिए ही आधी उम्र की लड़की से एक्टर ने की शादी, तिलमिला उठीं पहली पत्नी, बोलीं- बेटी सिर्फ 2 साल छोटी…

विवाद तब गहराया जब हिरण चटर्जी की पहली पत्नी अनिंदिता चटर्जी सामने आईं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि उनका और हिरण का अब तक कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। अनिंदिता के मुताबिक, दोनों अभी भी पति-पत्नी हैं और उनकी एक 19 साल की बेटी भी है। इस दावे के बाद सवाल उठने लगे कि क्या बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना कानूनी रूप से सही है। मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि कानूनी दिशा में भी बढ़ गया।