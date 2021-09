मोनालिसा ने 'खींच मेरी फोटो' सॉन्ग पर किया हॉट डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया धमाल

नई दिल्ली: भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप ऐक्ट्रेस (Top actress of bhojpuri industry) मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उन्हें उनके हॉट डांस और फोटोज के लिए जाना जाता हैं। वो अक्सर अपने फैंस के लिए फोटो और अपने डांस वीडियो शेयर करती हैं। जो शेयर होते ही वायरल हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो हॉट स्टेप के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। जो अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

मोनालिसा का डांस वीडियो

इस वीडियो में आप मोनालिसा (Monalisa) को ब्लू कलर की साड़ी में 'खींच मेरी फोटो' सॉन्ग पर जोरदार डांस करते देख सकते हैं। उनका लुक भी काफी शानदार लग रहा है। इस वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'This Is So Me…. Always Ready To Get Clicked…. And Love Posing….' वहीं, फैन्स को भी उनका डांस खूब भा रहा है, जिसके चलते इस वीडियो के शेयर होते ही हजारों व्यूज मिल चुके हैं।

आपको बता दें कि मनोलिसा ने 125 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकीं हैं। मोनालिसा ने फिल्म 'ब्लैकमेल' में सुनील शेट्टी और अजय देवगन के साथ अपना बॉलिवुड डेब्यू किया था। इसके अलावा 'सरकार राज', 'मनी है तो हनी है', 'गंगा पुत्र' और 'काफिला' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

यह भी पढ़ें: तुर्की में टाइगर 3 की रैप अप पार्टी, सलमान खान ने 'जीने के है चार दिन' पर किया जोरदार डांस

मोनोलिसा ने भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, ओडिया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। इस समय वो टीवी शो 'नमक इस्क का' से में काम करती नजर आ रही हैं। इससे पहले वो टीवी शो 'डायन' में प्ले कर रही थी।