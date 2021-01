क्या Nusrat Jahan की शादीशुदा जिंदगी में पड़ी दरार? इस अभिनेता के साथ जुड़ा नाम तो बोलीं टीएमसी सांसद

नई दिल्ली | बांग्ला ऐक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस से सांसद नुसरत जहां अपनी बोल्ड फोटोज और शादी को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं। नुसरत के दुर्गा पूजा करने से लेकर पति निखिल जैन के लिए करवाचौथ का व्रत रखने तक पर बवाल मच चुका है। लोग उन्हें अक्सर ही ट्रोल करते रहते हैं। अब नुसरत की शादी को लेकर कुछ दिनों से कई तरह की खबरें चल रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि नुसरत की शादी में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। बंगाली एक्टर यश दासगुप्ता के साथ उनकी नजदीकियां खूब लाइमलाइट बंटोर रही हैं। हाल ही में दोनों ने नुसरत ने यश के साथ राजस्थान में वेकेशन भी इंजॉए किया था। नुसरत ने यश की सभी फोटोज को लाइक किया हुआ है।

जहां एक तरफ नुसरत की शादीशुदा जिंदगी ठीक ना होने की बातें चल रही हैं वहीं एक्ट्रेस ने खुद भी इसपर रिएक्शन दिया है। नुसरत ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ पर पब्लिक में बात नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा ही उन्हें निशाने पर रखते हैं लेकिन उनकी लाइफ चाहे जैसी भी हो वो उनकी अपनी निजी जिंदगी है। नुसरत ने इस बारे में कुछ भी बात करने से इंकार करते हुए कहा है कि अच्छी हो या बुरी ये उनकी लाइफ है।

Glad to be the 1st Cover Girl of #2021 for @t2telegraph ❤️ https://t.co/YBMreK4cH4