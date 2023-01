दीपिका पादुकोण-प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट K ने रिलीज से पहले कमाए करोड़ों रुपए, नंबर सुनकर चौंक जाएंगे आप

साउथ स्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म 'प्रोजेक्ट के' को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। खबर आई है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ो रुपयो की कमाई कर ली है। इस फिल्म ने लगभग 50 प्रतिशत लागत निकाल ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर सकती है।

Prabhas, Deepika Padukone’s Project K Earn 170 Crore From Telugu Speaking States Even Before The Complete Its Shoot