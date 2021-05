रजनीकांत ने कोविड रिलीफ के लिए दिया दान, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- ये तो बहुत कम है

मुंबई। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाल-बेहाल हैं। लोग जरूरी दवाईयों, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए पेरशान हो रहे हैं। संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देश के सक्षम और प्रभावशाली लोग अपनी तरफ से मदद कर कोरोना से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं। हाल ही साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। एक्टर-पॉलिटिशियन ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस मदद से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लोगोें का कहना है कि एक्टर को कम से कम एक करोड़ रुपए तो देने ही चाहिए थे।

'कम से कम एक करोड़ तो देना चाहिए'

सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि रजनीकांत के लिए यह रकम कुछ भी नहीं, उन्हें बड़ा दिल दिखाकर ज्यादा दान करना चाहिए था। एक यूजर ने लिखा,'बहुत ज्यादा दे दिए।' एक अन्य ने लिखा,'रजनीकांत के लिए ये मूंगफली के बराबर है, कम से कम एक करोड़ तो देना चाहिए।' एक अन्य यूजर ने लिखा,' जिंदगी भर हमसे कमा के हाई क्लास बने हो....50 लाख की हैसियत है क्या इसकी।' इसी तरह अन्य यूजर्स ने भी अपने-अपने तरीके से कमेंट किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रजनीकांत की इस दरियादिली और मानव कल्याण के लिए आगे आने को लेकर तारीफ कर रहे हैं।

बेटी ने दिए 1 करोड़

इससे पहले रजनीकांत की बेटी सौंदर्य, उनके पति विशागन, ससुर वनंगमुडी ने सीएम स्टालिन से मुलाकात कर राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। रजनीकांत ने भी सीएम से मिलकर कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख का योगदान दिया है। रजनीकांत के प्रवक्ता रियाज अहमद ने सोशल मीडिया पर उनकी इस मुलाकात का एक वीडियो शेयर कर दी है।

