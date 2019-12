70 साल के हुए थलाईवा रजनीकांत, बेटियों और दामाद ने इस अंदाज में किया विश

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत आज (12 दिसंबर) अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। रजनीकांत के एक्शन के बॉलीवुड सेलेब्स भी दीवाने हैं यही वजह है कि सेलेब्स उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। रजनीकांत आज जिस मुकाम पर हैं यहां तक आने और इतनी इज्जत कमाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। गरीबी से लेकर थलाईवा बनने तक का रजनीकांत का सफर काफी कठिन रहा है। उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों बधाई दे रहे है।

रजनीकांत की बेटियों ऐश्वर्या और सौंदर्या ने भी अपने पिता को जन्मदिन की बधाई दी है। बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने इन्स्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आपको ताउम्र फॉलो करूंगी, बस आपके चेहरे पर यह मुस्कराहट देखने के लिए...हैप्पी बर्थ-डे अप्पा।' छोटी बहन सौंदर्या ने भी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी जिंदगी, मेरे पिता, आप मेरे सब कुछ हैं, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।'

Happy birthday to the star of the millenium @rajinikanth sir 🙏 Wishing you continued happiness and good health 😊 — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) December 12, 2019

Oru Superstar. Ore Rajinikanth!

Iniya pirandha naal vazhthukkal sir ♥️

Kadavul ungalodu, eppodhum. @rajinikanth — Nivetha Thomas (@i_nivethathomas) December 12, 2019

He is Strong, He is Kind, He is Humble & that's what makes Him Powerful. Heartiest Birthday Wishes to the Evergreen @rajinikanth. May God Bless you with Great Health and Everlasting Happiness.

#HBDThalaivarSuperstarRAJINI #HappyBirthdaySuperstar #BlessedBeyondBelief pic.twitter.com/2Eh84lT8tR — Anup Jalota (@anupjalota) December 12, 2019