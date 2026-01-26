Root: ‘रूट’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक आउट, सीरियस मोड में नजर आए अपारशक्ति खुराना

‘रूट' का फर्स्ट लुक आउट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Root: अपारशक्ति खुराना अब सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी दमदार एंट्री मार दी है। उनकी पहली साउथ फिल्म ‘रूट रनिंग आउट ऑफ टाइम’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसमें अपारशक्ति गंभीर और इंटेंस अवतार में नजर आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर अपारशक्ति का यह नया रूप फैंस को खूब हैरान कर रहा है और फिल्म के लिए उत्सुकता दोगुनी कर चुका है।
सूर्यप्रताप एस द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपारशक्ति की डेब्यू फिल्म है। इसमें उनके वे तमिल एक्टर गौतम कार्तिक के साथ नजर आएंगे। सोमवार को अपारशक्ति ने अपना लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस लुक में वे काफी शांत और गंभीर स्वभाव वाले नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ अभिनेता ने लिखा, "रूट की दुनिया से दूसरी झलक, यहीं से सब शुरू होता है।"
बता दें यह फिल्म साइंस-फिक्शन क्राइम थ्रिलर पर आधारित है। वेरस प्रोडक्शंस के बैनर तले शेख मुजीब, राजराजन ज्ञानसंबंदम, संजय शंकर और धनिष्टन फर्नांडो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है।
फिल्म की शूटिंग चेन्नई और कई दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर की गई है। इसमें गौतम राम कार्तिक और अपारशक्ति खुराना के अलावा नारायण, भव्या त्रिखा, वाई.जी. महेंद्र, पावनी रेड्डी, लिंगा और आरजे आनंदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
बता दें अपारशक्ति खुराना ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बबीता और गीता के भाई का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने ‘स्त्री’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘लुकाछिपी’ और ‘हेलो’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। अब अपारशक्ति साउथ सिनेमा में कदम रख रहे हैं, और उनकी फिल्म ‘रूट – रनिंग आउट ऑफ टाइम’ उनके करियर का नया और अहम पड़ाव बन सकती है। इस फिल्म के जरिए वे हिंदी के साथ-साथ तमिल दर्शकों को भी प्रभावित करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा, वह जल्द ही इम्तियाज अली की कॉमेडी ड्रामा ‘साइड हीरोज’ में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अभिषेक बनर्जी और वरुण शर्मा दिखाई देंगे। इस फिल्म की घोषणा खुद इम्तियाज अली ने की थी।
