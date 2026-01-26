Root: ‘रूट’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक आउट, सीरियस मोड में नजर आए अपारशक्ति खुराना

बता दें अपारशक्ति खुराना ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बबीता और गीता के भाई का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने ‘स्त्री’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘लुकाछिपी’ और ‘हेलो’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। अब अपारशक्ति साउथ सिनेमा में कदम रख रहे हैं, और उनकी फिल्म ‘रूट – रनिंग आउट ऑफ टाइम’ उनके करियर का नया और अहम पड़ाव बन सकती है। इस फिल्म के जरिए वे हिंदी के साथ-साथ तमिल दर्शकों को भी प्रभावित करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा, वह जल्द ही इम्तियाज अली की कॉमेडी ड्रामा ‘साइड हीरोज’ में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अभिषेक बनर्जी और वरुण शर्मा दिखाई देंगे। इस फिल्म की घोषणा खुद इम्तियाज अली ने की थी।