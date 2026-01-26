26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

Root: ‘रूट’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक आउट, सीरियस मोड में नजर आए अपारशक्ति खुराना

Root: अपारशक्ति खुराना साउथ इंडस्ट्री में एंट्री मार दी है, एक्टर की अपकमिंग फिल्म ‘रूट' का धमाकेदार फर्स्ट लुक मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 26, 2026

Root

‘रूट' का फर्स्ट लुक आउट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Root: अपारशक्ति खुराना अब सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी दमदार एंट्री मार दी है। उनकी पहली साउथ फिल्म ‘रूट रनिंग आउट ऑफ टाइम’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक मेकर्स ने रिलीज कर दिया है, जिसमें अपारशक्ति गंभीर और इंटेंस अवतार में नजर आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर अपारशक्ति का यह नया रूप फैंस को खूब हैरान कर रहा है और फिल्म के लिए उत्सुकता दोगुनी कर चुका है।

अपारशक्ति ने पोस्ट किया साझा

सूर्यप्रताप एस द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपारशक्ति की डेब्यू फिल्म है। इसमें उनके वे तमिल एक्टर गौतम कार्तिक के साथ नजर आएंगे। सोमवार को अपारशक्ति ने अपना लुक इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस लुक में वे काफी शांत और गंभीर स्वभाव वाले नजर आ रहे हैं। पोस्ट के साथ अभिनेता ने लिखा, "रूट की दुनिया से दूसरी झलक, यहीं से सब शुरू होता है।"

बता दें यह फिल्म साइंस-फिक्शन क्राइम थ्रिलर पर आधारित है। वेरस प्रोडक्शंस के बैनर तले शेख मुजीब, राजराजन ज्ञानसंबंदम, संजय शंकर और धनिष्टन फर्नांडो ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है।

फिल्म की शूटिंग चेन्नई और कई दूसरी जगहों पर बड़े पैमाने पर की गई है। इसमें गौतम राम कार्तिक और अपारशक्ति खुराना के अलावा नारायण, भव्या त्रिखा, वाई.जी. महेंद्र, पावनी रेड्डी, लिंगा और आरजे आनंदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं एक्टर

बता दें अपारशक्ति खुराना ने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बबीता और गीता के भाई का रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने ‘स्त्री’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘लुकाछिपी’ और ‘हेलो’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। अब अपारशक्ति साउथ सिनेमा में कदम रख रहे हैं, और उनकी फिल्म ‘रूट – रनिंग आउट ऑफ टाइम’ उनके करियर का नया और अहम पड़ाव बन सकती है। इस फिल्म के जरिए वे हिंदी के साथ-साथ तमिल दर्शकों को भी प्रभावित करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा, वह जल्द ही इम्तियाज अली की कॉमेडी ड्रामा ‘साइड हीरोज’ में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ अभिषेक बनर्जी और वरुण शर्मा दिखाई देंगे। इस फिल्म की घोषणा खुद इम्तियाज अली ने की थी।

ये भी पढ़ें

गणतंत्र दिवस स्पेशल: पर्दे के पीछे छुपे हुए सिपाही, 90% लोगों को नहीं पता इन एक्टर्स की सच्चाई!
बॉलीवुड
Republic Day special

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

अप​कमिंग मूवी

Published on:

26 Jan 2026 08:05 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Root: ‘रूट’ का धमाकेदार फर्स्ट लुक आउट, सीरियस मोड में नजर आए अपारशक्ति खुराना

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं झुकूंगा नहीं’, ‘जन नायकन’ विवाद पर एक्टर की ललकार, थलापति विजय का ये बयान चौंका देगा

Thalapathy Vijay On Jan Nayakan Row
टॉलीवुड

18 साल बाद दो सुपरस्टार पर्दे एक साथ काटेंगे गदर, 2026 की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘Patriot’ की रिलीज डेट आउट

Mammootty, Mohanlal-starrer Patroit Movie Release Date Out
टॉलीवुड

कास्टिंग काउच पर साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी का बड़ा बयान, बोले- सबकुछ निजी बर्ताव पर…

Chiranjeevi on Casting Couch in Tollywood
टॉलीवुड

गरीबों के लिए 5 रुपये में बेचता था पराठे… फैन की लोयलिटी से गदगद हुए रजनीकांत, दिया ये स्पेशल गिफ्ट

Rajinikanth Fan Special Gift
टॉलीवुड

बिना तलाक लिए ही आधी उम्र की लड़की से एक्टर ने की शादी, तिलमिला उठीं पहली पत्नी, बोलीं- बेटी सिर्फ 2 साल छोटी…

Hiran Chatterjee Second Marriage Row
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.