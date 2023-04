पति संग मंदिर पहुंचीं नयनतारा, वीडियो बनाने पर गुस्से में फैन को दी फोन तोड़ने की धमकी

Submitted by:

नई दिल्ली Apr 10, 2023

Nayanthara: साउथ एक्ट्रेस नयनतारा अपने पति विग्नेश शिवन संग मंदिर में दर्शन करने पहुंचीं। लेकिन वहां पर एक्ट्रेस हो गई एक हादसे की शिकार। वहां पर मौजूद एक फैन पर अचानक से भड़कने लगी अदाकारा। साथ ही वीडियो बनाने पर आग बबूला हुई एक्ट्रेस ने गुस्से में फैन को दे डाली फोन तोड़ने की धमकी।

Shocking Nayanthara lost her Temper get Angry on Fan