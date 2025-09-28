Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

सदमे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री, करूर हादसे पर मोहनलाल और ममूटी का दर्द छलका

Karur Stampede Update: करूर हादसे ने सभी को झकझोर के रख दिया है। मोहनलाल-ममूटी समेत कई सितारों ने हादसे पर संवेदना जताई है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Sep 28, 2025

Karur Stampede Latest Update

करूर हादसा लेटेस्ट अपडेट

Karur Stampede Latest Update: टीवीके नेता और अभिनेता विजय थलापति ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर जिले में रैली की। रैली के दौरान मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल थीं। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इस दर्दनाक हादसे पर दक्षिण भारत के कई फिल्मी सितारों ने गहरा दुख जताया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।

सुपरस्टार ममूटी

मॉलीवुड के दिलों की धड़कन और सुपरस्टार ममूटी ने अपनी 'एक्स' टाइमलाइन पर लिखा, "करूर में हुई दुखद घटना से बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

मनोज मांचू

अभिनेता मनोज मांचू ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, "मेरा दिल टूट गया है। यह दर्द शब्दों से परे है। यह बेहद परेशान करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों सहित कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

सुपरस्टार मोहनलाल

सुपरस्टार मोहनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,"करूर भगदड़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।"

निर्देशक पा रंजीत

निर्देशक पा रंजीत ने 'एक्स' पर लिखा, "करूर दुर्घटना बहुत बड़ी त्रासदी है, जो दिल को झकझोर गई। टीवीके नेता की प्रचार सभा में भगदड़ में मारे गए लोगों के बारे में जानकर मुझे गहरा सदमा लगा और पीड़ा हुई है। मैं प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

विजय थलापति

वहीं इस हादसे से दुखी अभिनेता-राजनेता विजय ने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि वह इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। साथ ही घायलों को भी 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'एक्स' पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दुख व्यक्त किया और मुआवजे का ऐलान किया।

धर्मेंद्र ने धोए थे फैन के कपड़े फिर खिलाया था खाना, बॉबी देओल ने किया सालों बाद खुलासा
बॉलीवुड

Published on:

28 Sept 2025 08:08 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / सदमे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री, करूर हादसे पर मोहनलाल और ममूटी का दर्द छलका

टॉलीवुड

मनोरंजन

