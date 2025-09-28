सदमे में साउथ फिल्म इंडस्ट्री, करूर हादसे पर मोहनलाल और ममूटी का दर्द छलका

Karur Stampede Latest Update: टीवीके नेता और अभिनेता विजय थलापति ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर जिले में रैली की। रैली के दौरान मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल थीं। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इस दर्दनाक हादसे पर दक्षिण भारत के कई फिल्मी सितारों ने गहरा दुख जताया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।