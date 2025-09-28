धर्मेंद्र ने धोए थे फैन के कपड़े फिर खिलाया था खाना, बॉबी देओल ने किया सालों बाद खुलासा

हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉबी ने अपने पिता धर्मेंद्र की एक ऐसी कहानी साझा की, जो फैंस को हंसाती भी है और हैरान भी कर रही है। जी हां- सिल्वर स्क्रीन के असली ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र ने एक बार अपने ही फैन को ऐसा सबक सिखाया कि वह पैरों पर गिरकर रोने लगा। बड़े ताज्जुब की बात है फिर एक्टर ने उसे न सिर्फ दुलारा बल्कि कपड़े भी धोए।