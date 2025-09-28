धर्मेंद्र ने धोए थे फैन के कपड़े फिर खिलाया था खाना, बॉबी देओल ने किया सालों बाद खुलासा

Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र ने धोए थे फैन के कपड़े फिर खिलाया था खाना, बॉबी देओल ने किया सालों बाद खुलासा

Bobby Deol Revelation: बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। लेकिन एक फैन के साथ एक्टर ने ऐसा कर दिया, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। उनके बेटे बॉबी देओल ने एक दिलचस्प खुलासा किया है।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Sep 28, 2025

Dharmendra-Bobby Deol News

Bobby Deol Revelation: बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। लेकिन एक फैन के साथ एक्टर ने ऐसा कर दिया, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। उनके बेटे बॉबी देओल ने एक दिलचस्प खुलासा किया है।

हाल ही में एक इंटरव्यू में बॉबी ने अपने पिता धर्मेंद्र की एक ऐसी कहानी साझा की, जो फैंस को हंसाती भी है और हैरान भी कर रही है। जी हां- सिल्वर स्क्रीन के असली ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र ने एक बार अपने ही फैन को ऐसा सबक सिखाया कि वह पैरों पर गिरकर रोने लगा। बड़े ताज्जुब की बात है फिर एक्टर ने उसे न सिर्फ दुलारा बल्कि कपड़े भी धोए।

बॉबी का खुलासा

हाल ही में राज शमानी के साथ बातचीत में बॉबी ने खुलासा किया कि पिता धर्मेंद्र हर किसी को खास फील कराने में माहिर थे। लेकिन अगर कोई हद पार करता, तो उनके गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है।

बॉबी ने बताया, "पापा हर किसी को सम्मान और प्यार देते थे, लेकिन अगर कोई बेवकूफी करे, तो उन्हें छोड़ते नहीं थे। एक बार एक फैन ने कुछ ऐसा कहा कि पापा का पारा चढ़ गया। उन्होंने उसे जमकर पीट दिया। सभी लोग ये जानते हैं कि मेरे भाई (सनी देओल) का 'ढाई किलो के हाथ' है, लेकिन मेरे पिता का भी 20 किलो का है।"

मारने के बाद प्यार

बॉबी ने आगे कहा, "वह फैन घबराकर पापा के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ‘सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, माफ कर दो!’
पापा को भी गुस्सा करने का मलाल था, शायद फैन ने कुछ गलत कह दिया था। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने अपने गुस्से को भुलाकर उस फैन को घर पर दूध पिलाया, खाना खिलाया, और कपड़े तक दे दिए।

धर्मेंद्र का यह अनोखा अंदाज उनकी शख्सियत की मिठास और सख्ती दोनों को दिखाता है। वे न सिर्फ सुपरस्टार थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जो गुस्से में भी प्यार भूलते नहीं हैं।

