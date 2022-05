फिल्मों में आने से पहले रेसलर थे साउथ सुपरस्टार मोहनलाल, करोड़ो की है संपत्ति, बुर्ज खलीफा में है खुद का फ्लैट

Mohanlal मोहनलाल एक मस्टीटैलेंट अभिनेता है। उनकी जितनी तारिफ की जाए वह कम हैं। एक्टर ने एक से बढकर एक फिल्में की हैं। मोहनलाल एक मंझे हुए एक्टर होने के साथ-साथ शानदार प्रोड्यूसर, सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि एक्टर को किसी पहचान की जरुरत नहीं हैं।

Updated: May 21, 2022 10:39:08 am

साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) का आज जन्मदिन है। बता दे कि एक्टर आज 62वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उन्हें देखकर यह कहना मुश्किल हैं कि वह 62 साल के हैं। वह आज भी पहले की तरह ही फिट हैं।मोहनलाल मलयालम फिल्मों के फेमस एक्टर हैं और उनका पूरा नाम मोहनलाल विश्वनाथ नायर है। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बाते बताने वाले हैं।

South superstar Mohanlal was a wrestler before coming to films