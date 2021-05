एस एस राजामौली की अपकमिंग मूवी 'आरआरआर' के राइट्स बिके 325 करोड़ रुपए में!

मुंबई। 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' से अपनी क्षमता का लोहा मनवा चुके एस एस राजामौली की अगली फिल्म 'आरआरआर' ने रिलीज से पहले ही मोटा पैसा कमाना शुरू कर दिया है। भरोसेमंद राजामौली की 'आरआरआर' के राइट्स की डील करोड़ों में हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के सभी भाषाओं के डिजीटल, सैटेलाइट राइट्स 325 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। ये राइट्स जी ग्रुप ने खरीदे हैं। इस हिसाब से यह मूवी रिलीज से पहले सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज मेें से एक हो गई है।

800 करोड़ तक पहुंच सकती है आय

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, 'आरआरआर' के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स निर्माता जयंतीलाल गढ़ा के पास थे। इसमें तेलुुगु, तमिल, कन्नड़ मलयालम और हिन्दी भाषा के फिल्म के संस्करण शामिल थे। हिन्दी के थियेरेटिकल राइट्स ही 140 करोड़ रुपए के थे। कुल मिलाकर सभी तरह के राइट्स की ये डील उन्हें 475 करोड़ रुपए की पड़ी थी। अब राइट्स जयंतीलाल ने जी समूह को स्थानांतरित कर दिए हैं। बताया जाता है कि अब तक थियेटर, डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक व अन्य को मिलाकर करीब 450 करोड़ रुपए के राइट्स बेचे जा चुके हैं। अनुमान है कि फिल्म की रिलीज से पहले की आय करीब 800 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। निर्माता मूवी को अगले साल जनवरी में रिलीज करना चाहते हैं। सबकुछ सही रहा, तो मकर संक्रांति के मौके पर इसे रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है।

He's a rebel full of heart!



It's been a pleasure to play this intense role and I am happy to introduce to you all, one of my biggest challenges so far. #KomaramBheem from #RRRMovie.@ssrajamouli @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/aXDV5mP4sG