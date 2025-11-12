Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

मंत्री को सुपरस्टार से मांगनी पड़ी सार्वजनिक रूप से माफी, जानें क्या थी वजह

Nagarjuna-Konda Surekha Controversy: 1 साल बाद जब मंत्री को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। आइए जानते है, क्या है पूरा मामला?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 12, 2025

Nagarjuna-Konda Surekha Controversy

अभिनेता नागार्जुन और तेलंगाना की पर्यावरण एवं वन मंत्री कोंडा सुरेखा की तस्वीर (सोर्स: विकिपीडिया-एक्स)

Telangana Minister Apology: ‘देर आए दुरुस्त आए’ ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लगभग एक साल बाद तेलंगाना की पर्यावरण एवं वन मंत्री कोंडा सुरेखा (Konda Surekha) को अपनी गलती का एहसास हुआ है। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी और उनके परिवार पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

एक साल बाद मंत्री ने नागार्जुन से मांगी माफी

सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (ट्विटर) पर मंत्री जी (Konda Surekha) लिखती हैं- “मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि नागार्जुन के संबंध में मैंने जो बयान दिया था, उसका उद्देश्य नागार्जुन या उनके परिवार के सदस्यों को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे बयानों से किसी भी तरह की अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं उसे वापस लेती हूं।”

ताजा अपडेट: नागार्जुन ने मंत्री के खिलाफ दायर की याचिका

इस पूरे मामले पर अब ताजा अपडेट भी जान लीजिए। एक्टर नागार्जुन ने मंत्री (Konda Surekha) की पुरानी विवादित टिप्पणियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए याचिका दायर की है। इस मामले पर कल गुरुवार, 13 नवंबर को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन सुनवाई से पहले ही कोंडा सुरेखा की सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे विवाद को फिर से गरमा दिया है।

क्या है पूरा मामला?

बात 2 अक्टूबर 2024 की है, जब हैदराबाद के लंगर हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री सुरेखा ने बीआरएस नेता केटी रामा राव (KTR) पर गंभीर और विवादित आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केटीआर ने अपने मंत्री काल में कई अभिनेत्रियों को नुकसान पहुंचाया और यहां तक दावा किया कि सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के ब्रेकअप की वजह भी केटीआर थे।

इस बयान के बाद इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। सामंथा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका तलाक उनका निजी मामला है, किसी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सुरेखा ने सामंथा से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और अपना बयान वापस ले लिया।

हालांकि मामला यहीं नहीं थमा, एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी ने मंत्री की टिप्पणियों को लेकर मानहानि का केस दायर कर दिया। उन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को नामपल्ली कोर्ट में याचिका दाखिल की। नागार्जुन और उनके बेटे नागा चैतन्य दोनों अदालत में गवाही भी दे चुके हैं। अब इस मामले पर गुरुवार, 13 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी।

