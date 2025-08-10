10 अगस्त 2025,

टॉलीवुड

तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में मचा हड़कंप, इस बात की दी जा रही है धमकी

तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में रविवार की बड़ा खटनाक्रम देखने को मिला। फेडरेशन के कार्यालय पर बड़ी संख्या में 24 यूनियनों के कर्मचारी अचानक विरोध प्रदर्शन करने लगे। आखिर उनकी क्या मांग है, चलिए जानते हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 10, 2025

Protests intensify in Telugu film industry
तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में विरोध प्रदर्शन तेज (फोटो सोर्स: हंस इंडिया)

Employee Strike: तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है, हैदराबाद सिने के 24 यूनियनों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी मांग है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए।

इस बीच तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री कर्मचारी फेडरेशन ने सोमवार से फिल्म शूटिंग पूरी तरह रोकने की धमकी भी दी है।

फेडरेशन के अध्यक्ष ने दिया टूक जवाब

फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल वल्लभनेनी ने कहा कि अगर निर्माताओं से बात करके कोई हल नहीं निकला, तो फिल्म की शूटिंग पूरी तरह रोक दी जाएगी। हालांकि पहले से तय शूटिंग के लिए कुछ दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान भी निर्माताओं को बातचीत के लिए तैयार रहना होगा।

फेडरेशन ने निर्माताओं का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया जिसमें सिर्फ 13 यूनियनों के लिए वेतन बढ़ाने की बात थी। उनका कहना है कि यह यूनियनों में फूट डालने की कोशिश है।

शुरू में फेडरेशन ने 30% वेतन बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन अब वह इस पर दोबारा सोचने को तैयार है। फिर भी उनका साफ कहना है कि सिर्फ कुछ यूनियनों को बढ़ोतरी देना और बाकी को छोड़ना मंजूर नहीं है।

फेडरेशन का कहना है कि सभी 10 हजार दिहाड़ी मजदूरों के लिए बराबर वेतन वृद्धि जरूरी है। जबकि निर्माताओं ने सिर्फ 1500 रुपये रोज कमाने वालों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, 2500 रुपये रोज पाने वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

फेडरेशन के नेताओं को कानूनी नोटिस

निर्माता टी.जी. विश्व प्रसाद ने हड़ताल से 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा करते हुए फेडरेशन के नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। जवाब में अनिल वल्लभनेनी ने कहा कि वे तेलुगू फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, न कि व्यक्तिगत निर्माताओं के साथ। उन्होंने कहा कि जब तक मामला कोर्ट में है, वह प्रसाद की फिल्मों की शूटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे।

फेडरेशन जल्द ही तेलंगाना के सिनेमैटोग्राफी मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से मिलकर अपनी मांगें रखेगा। निर्माता गिल्ड ने कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पहले साल 15-20 प्रतिशत और अगले दो सालों में 5-5 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

इस बीच, मेगास्टार चिरंजीवी ने हड़ताल का समर्थन करने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने फेडरेशन से किसी की मुलाकात नहीं की और न ही कोई आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री का मुद्दा है और फिल्म चैंबर ही इसका समाधान करेगा। चिरंजीवी ने ऐसी खबरों को भ्रामक और गलत बताया।

