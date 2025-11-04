एक्ट्रेस को भेजे अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो, किए गंदे मैसेज, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

फेमस एक्ट्रेस को ऑनलाइन शख्स ने भेजे मैसेज
Tv Actress: टीवी एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट करना अक्सर सुनने में आता रहता है, लेकिन जब कोई अंजान शख्स किसी को हर रोज गंदे वीडियो और फोटो भेजे तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। एक टीवी एक्ट्रेस के साथ भी यही हुआ है। एक आदमी अलग-अलग आईडी से अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो और गंदी-गंदी फोटो भेजकर एक्ट्रेस को परेशान कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अब एक टेक्नोलॉजी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है।
तेलुगु और कन्नड़ टीवी सीरियल्स में काम करने वाली एक्ट्रेस 41 साल की हैं। उनके साथ अश्लील मैसेज भेजने वाली घटना लगभग तीन महीने पहले शुरू हुई थी। एक्ट्रेस रजनी को फेसबुक पर एक अंजान आदमी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन व्यक्ति ने मैसेंजर के जरिए रोजाना अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए। एक्ट्रेस काफी परेशान हो गईं तो उन्होंने उस यूजर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन आरोपी ने हार नहीं मानी। उसने कथित तौर पर कई नई आईडी बनाई और उनसे फोटो और वीडियो भेजने जारी रखे।
इन मैसेज से जब एक्ट्रेस रजनी परेशान हो गईं तो उन्होंने एक फैसला लिया और 1 नवंबर को उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलने गईं। जब उनका आमना-सामना हुआ, तो उन्होंने उसे यह सब बंद करने के लिए कहा। लेकिन, आरोपी ने कथित तौर पर उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद, रजनी ने पुलिस के पास जाकर यौन उत्पीड़न और डिजिटल रेप का मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान नवीन के रूप में कि है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेंगलुरु की एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट एजेंसी में डिलीवरी मैनेजर के पद पर काम करता था। नवीन को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
