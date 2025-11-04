एक्ट्रेस को भेजे अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो, किए गंदे मैसेज, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

Tv Actress: टीवी एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट करना अक्सर सुनने में आता रहता है, लेकिन जब कोई अंजान शख्स किसी को हर रोज गंदे वीडियो और फोटो भेजे तो यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। एक टीवी एक्ट्रेस के साथ भी यही हुआ है। एक आदमी अलग-अलग आईडी से अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो और गंदी-गंदी फोटो भेजकर एक्ट्रेस को परेशान कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की और पुलिस ने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अब एक टेक्नोलॉजी मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है।