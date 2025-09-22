PM Modi का निभाएंगे किरदार, करते हैं मारपीट और देते हैं गंदी-गंदी गालियां, अब एक्टर को कोर्ट ने भेजा समन

अभिनेता उन्नी मुकुंदन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मैनेजर विपिन कुमार की जमकर पिटाई कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि विपिन ने सोशल मीडिया पर अभिनेता टोविनो थॉमस की फिल्म ‘नारिवेटा’ की तारीफ में पोस्ट डाल दिया था। बताया जाता है कि इस बात से नाराज होकर मुकुंदन ने न सिर्फ विपिन को मारा-पीटा, बल्कि गालियां भी दी थीं।