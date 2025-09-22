PM Modi का निभाएंगे किरदार, करते हैं मारपीट और देते हैं गंदी-गंदी गालियां, अब एक्टर को कोर्ट ने भेजा समन

Unni Mukundan Controversy: पीएम मोदी की बायोपिक बन रही है, एक्टर उन्नी मुकुंदन प्रधानमंत्री के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बीच कोर्ट ने एक्टर को मारपीट मामले में समन भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पुराने मैनेजर विपिन कुमार को बुरी तरह से पीटा है और गंदी-गंदी गालियां भी दी हैं।
केरल की कक्कानाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मारपीट के केस में मलयालम फिल्मों के अभिनेता उन्नी मुकुंदन (Unni Mukundan) को तलब किया है। अदालत ने उन्हें 27 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
अभिनेता उन्नी मुकुंदन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मैनेजर विपिन कुमार की जमकर पिटाई कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि विपिन ने सोशल मीडिया पर अभिनेता टोविनो थॉमस की फिल्म ‘नारिवेटा’ की तारीफ में पोस्ट डाल दिया था। बताया जाता है कि इस बात से नाराज होकर मुकुंदन ने न सिर्फ विपिन को मारा-पीटा, बल्कि गालियां भी दी थीं।
बता दें इस मामले पर पहली सुनवाई 31 मई को एर्नाकुलम जिला अदालत में हुई थी। उस समय अदालत ने साफ किया था कि पुलिस ने सिर्फ जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और जांच जारी रहेगी।
अब गहन जांच के बाद कक्कानाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुकुंदन को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। इन्फोपार्क पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोपों में केस दर्ज किया है।
विपिन कुमार ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि मुकुंदन अपनी फिल्म ‘मार्को’ की असफलता और नए प्रोजेक्ट्स न मिलने की वजह से तनाव में थे। इसी कारण वह अक्सर गुस्से में आसपास के लोगों पर भड़क जाते थे।
अब अदालत की कार्यवाही आगे बढ़ेगी और अभिनेता को अगले महीने पेश होना होगा। फिलहाल मुकुंदन की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
इसी बीच, यह खबर भी सामने आई थी कि उन्नी मुकुंदन पीएम मोदी की बायोपिक ‘मां वंदे’ में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने करियर का एक बड़ा मौका बताया था।