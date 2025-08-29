Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टॉलीवुड

Vishal-Sai Dhanshika Engagement: साउथ इंडियन स्टार ने की सगाई, 15 साल की दोस्ती प्यार में बदली

Vishal-Sai Dhanshika Engagement: अभिनेता विशाल और धनशिका ने सगाई कर ली है। दोनों एक-दूसरे को 15 साल से जानते थे। फैंस को शादी की डेट अनाउंसमेंट का इंतजार है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 29, 2025

Vishal got engaged to Sai Dhanshika
अभिनेता विशाल और धनशिका ने सगाई कर ली है।

Vishal-Sai Dhanshika Engagement: दक्षिण भारतीय अभिनेता विशाल ने सगाई कर ली है। उनकी मंगेतर अभिनेत्री साई धनशिका हैं। एक्टर ने ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए खुशखबरी साझा की।

इस साल मई में ही दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। विशाल, धनशिका से 12 साल बड़े हैं।

जब से इस बात का पता चला था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तभी से ही उनके फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे थे। विशाल ने ऐन के जन्मदिन पर इसकी खबर प्रशंसकों को सुनाई। इसे लेकर विशाल के फैंस काफी खुश हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते दिख रहे हैं।

ये भी पढ़ें

पवन सिंह की पत्नी का दिल तोड़ देने वाला नोट आया सामने, ‘आत्मदाह’ करने की कही बात
भोजपुरी
Pawan Singh Wife Jyoti Singh Post (1)
तस्वीरों में विशाल और धनशिका का परिवार

एक्टर विशाल ने पोस्ट में क्या लिखा?

सगाई की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, दुनिया के कोने-कोने से लोग मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी प्रियजनों का धन्यवाद। आज मुझे साई धनशिका के साथ हुई सगाई के बारे में आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं।

तस्वीरों में विशाल और धनशिका के साथ ही उनका परिवार भी दिख रहा है। विशाल ने इनमें अपनी अंगूठी की फोटो भी शेयर की है।

दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था

जब दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था तब साई धनशिका ने कहा था कि वो विशाल को 15 साल से जानती हैं। उनके मुताबिक मुश्किल हालातों में विशाल ने उनका साथ दिया। वहीं विशाल ने कहा था कि साई को पार्टनर के रूप में पाकर वो बहुत खुश हैं और ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।

फिलहाल शादी की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही दोनों शादी करेंगे। बताया जा रहा है कि सगाई की तरह इसमें भी करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे।

वर्क फ्रंट की बात करें तो विशाल अपनी 35वीं फिल्म 'मगुडम' पर काम कर रहे हैं। इसका निर्देशन रवि अरासु कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ दुशारा विजयन, योगी बाबू और अंजलि जैसे सितारे भी हैं।

ये भी पढ़ें

हिना खान की सास ने शादी के 2 महीने बाद खोले राज, बोलीं- नखरे बहुत हैं, इससे पंगा कौन लेगा…
TV न्यूज
Hina Khan and Mother In Law

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

29 Aug 2025 07:59 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Vishal-Sai Dhanshika Engagement: साउथ इंडियन स्टार ने की सगाई, 15 साल की दोस्ती प्यार में बदली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.