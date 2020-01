Yash Birthday: KGF Chapter 2 का एक और पोस्टर रिलीज, धांसू अंदाज में नजर आएं रॉकिंग स्टार यश

नई दिल्ली। सुपरस्टार यश (Yash) के जन्मदिन (Birthday) पर बहुप्रतीक्षित कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) के निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है। इसमें सुपरस्टार यश (Yash), रॉकी (roccky) दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। यश (Yash)ने पोस्टर में अपने हाथ में हथौड़ा पकड रखा है। केजीएफ चैप्टर 1 (KGF Chapter 1) की सफलता के बाद निर्माताओं ने आज केजीएफ चैप्टर 2 (K.G.F: Chapter 2) का नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर को लेकर फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt) भी नजर आने वाले हैं।

