KGF 3 को लेकर पहली बार बोले Yash- 'बहुत सारे धांसू सीन्स सोच रखे हैं'

KGF 2 के सुपरहिट साबित होने के बाद ही अब क्रिएटर KGF 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दे कि KGF 2 को दर्शको की और से काफी ज्यादा प्यार मिला हैं।अब दर्शक KGF 3 को लेकर सवाल कर रहे हैं।इस बीच पहली बार यश ने इस मामले पर क्लैरिटी दी हैं। चलिए जानते हैं यश ने क्या कहा हैं।

Updated: April 27, 2022 09:09:22 am

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म को दर्शको की और से काफी ज्यादा पंसद किया जा रहा हैं। अब भी फिल्म की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई हैं। यह फिल्म डेली कोई नया रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इस फिल्म की भाड़ी सफलता देख बाॅलीवुड सदमें में दिख रहा हैं। दर्शक अब KGF 3 को लेकर यश से सवाल कर रहे हैं। अब यश ने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रखी हैं। चलिए जानते हैं एक्टर ने क्या कहा हैं।

yash talks about kgf chapter 3 in his recent interview