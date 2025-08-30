‘ERCP से पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों की बुझेगी प्यास’, CM भजनलाल बोले- किसानों को बिजली संकट से भी मिलेगी राहत

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जबकि हमने विकास की बात की है। संकल्प पत्र में जो वादे किए, उन्हें पूरा किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जो विकास के काम पांच साल में किए। हमारी सरकार ने उतने काम तो महज डेढ़ साल में ही कर दिए। अभी तो लम्बा समय बाकी है। युवाओं को नौकरी हो या किसानों का हित। भाजपा सबका विकास लेकर चलती है।
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को टोडारायसिंह में एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिन्दूर का पौधा लगाया। कार्यक्रम परिसर में एक घंटे में 60 हजार पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा गया। इस दौरान सीएम ने जलदाय एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हैलीपेड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।
सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी कार्य करते हुए न केवल रामसेतु योजना, बल्कि यमुना समझौता, इन्द्रिरा गांधी नहर परियोजना, बीसलपुर में ब्राह्मणी नदी से पानी डालने के लिए ईआरसीपी योजना पर भी कार्य किया। जिससे न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि सवाई-माधोपुर व टोंक समेत 13 जिलों में सिंचाई के साथ पीने का पानी उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। मैं यह तो नहीं कहुंगा कि आलू से सोना बना सकते है। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि किसान को पानी मिला, तो किसान धरती का सीना चीर कर सोना भी ऊगा सकता है। बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे है। 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली देने का काम करेंगे। किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनाएंगे। हमारा किसान अन्न के साथ बिजली भी पैदा करेगा।
सीएम ने कहा कि अरावती पर्वतमाला के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित राजस्थान परियोजना बनाई जा रही है। पर्यावरण ठीक रहेगा तो बरसात भी अच्छी रहेगी। जब हम सरकार में आए तो वादा किया था और संकल्प पत्र में भी कहा था कि राजस्थान को सबसे पहले पानी की अवश्यकता है। इसके लिए जल सेतू, यमुना समझौता, इंदिरा गांधी गंगा नहर में 450 करोड़, ब्रह्माणी नदी से बीसलपुर बांध भरने के लिए इआरसीपी में टोंक से लेकर पूर्वी राजस्थान में पानी मिलेगा। माही डेम से सोम कमला में पानी डाला जाएगा। इन सबके लिए व्यवस्था की है।
भजनलाल ने कहा कि जो विधायक ने लिखकर दिया वो पूरा काम सरकार ने किया। यहां के विधायक कन्हैयालाल होशियार है। कहते हैं कि मैं चर्चा करने आ रहा हूं। लेकिन कोई ना कोई काम टोडारायसिंह, मालपुरा व टोंक का लेकर आते हैं।