‘ERCP से पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों की बुझेगी प्यास’, CM भजनलाल बोले- किसानों को बिजली संकट से भी मिलेगी राहत

सीएम ने कहा कि अरावती पर्वतमाला के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित राजस्थान परियोजना बनाई जा रही है। पर्यावरण ठीक रहेगा तो बरसात भी अच्छी रहेगी। जब हम सरकार में आए तो वादा किया था और संकल्प पत्र में भी कहा था कि राजस्थान को सबसे पहले पानी की अवश्यकता है। इसके लिए जल सेतू, यमुना समझौता, इंदिरा गांधी गंगा नहर में 450 करोड़, ब्रह्माणी नदी से बीसलपुर बांध भरने के लिए इआरसीपी में टोंक से लेकर पूर्वी राजस्थान में पानी मिलेगा। माही डेम से सोम कमला में पानी डाला जाएगा। इन सबके लिए व्यवस्था की है।