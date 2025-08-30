Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

‘ERCP से पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों की बुझेगी प्यास’, CM भजनलाल बोले- किसानों को बिजली संकट से भी मिलेगी राहत

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जबकि हमने विकास की बात की है।

टोंक

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

CM-Bhajanlal-6
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जबकि हमने विकास की बात की है। संकल्प पत्र में जो वादे किए, उन्हें पूरा किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जो विकास के काम पांच साल में किए। हमारी सरकार ने उतने काम तो महज डेढ़ साल में ही कर दिए। अभी तो लम्बा समय बाकी है। युवाओं को नौकरी हो या किसानों का हित। भाजपा सबका विकास लेकर चलती है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को टोडारायसिंह में एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिन्दूर का पौधा लगाया। कार्यक्रम परिसर में एक घंटे में 60 हजार पौधे लगाकर कीर्तिमान रचा गया। इस दौरान सीएम ने जलदाय एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हैलीपेड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cabinet Meeting: विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सीएम भजनलाल ने बुलाई कैबिनेट ​मीटिंग, जानें क्यों है खास
जयपुर
CM Bhajan Lal

ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान समेत 13 जिलों को मिलेगा लाभ

सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी कार्य करते हुए न केवल रामसेतु योजना, बल्कि यमुना समझौता, इन्द्रिरा गांधी नहर परियोजना, बीसलपुर में ब्राह्मणी नदी से पानी डालने के लिए ईआरसीपी योजना पर भी कार्य किया। जिससे न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि सवाई-माधोपुर व टोंक समेत 13 जिलों में सिंचाई के साथ पीने का पानी उपलब्ध होगा।

किसान बनेगा अन्नदाता से ऊर्जा दाता

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। मैं यह तो नहीं कहुंगा कि आलू से सोना बना सकते है। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि किसान को पानी मिला, तो किसान धरती का सीना चीर कर सोना भी ऊगा सकता है। बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे है। 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं। 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली देने का काम करेंगे। किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनाएंगे। हमारा किसान अन्न के साथ बिजली भी पैदा करेगा।

250 करोड़ की परियोजना बना रहे

सीएम ने कहा कि अरावती पर्वतमाला के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित राजस्थान परियोजना बनाई जा रही है। पर्यावरण ठीक रहेगा तो बरसात भी अच्छी रहेगी। जब हम सरकार में आए तो वादा किया था और संकल्प पत्र में भी कहा था कि राजस्थान को सबसे पहले पानी की अवश्यकता है। इसके लिए जल सेतू, यमुना समझौता, इंदिरा गांधी गंगा नहर में 450 करोड़, ब्रह्माणी नदी से बीसलपुर बांध भरने के लिए इआरसीपी में टोंक से लेकर पूर्वी राजस्थान में पानी मिलेगा। माही डेम से सोम कमला में पानी डाला जाएगा। इन सबके लिए व्यवस्था की है।

कन्हैयालाल होशियार है

भजनलाल ने कहा कि जो विधायक ने लिखकर दिया वो पूरा काम सरकार ने किया। यहां के विधायक कन्हैयालाल होशियार है। कहते हैं कि मैं चर्चा करने आ रहा हूं। लेकिन कोई ना कोई काम टोडारायसिंह, मालपुरा व टोंक का लेकर आते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: 200 करोड़ का ‘जिन्न’ आया बाहर, हनुमान बेनीवाल-किरोड़ी मीणा फिर आमने-सामने
जयपुर
kirodi-lal-meena-hanuman-beniwal-

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 09:25 am

Published on:

30 Aug 2025 09:24 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / ‘ERCP से पूर्वी राजस्थान सहित 13 जिलों की बुझेगी प्यास’, CM भजनलाल बोले- किसानों को बिजली संकट से भी मिलेगी राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.