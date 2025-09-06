Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

बीसलपुर बांध के 8 गेट खोले… त्रिवेणी, खाई व डाई नदियां उफान पर, सीजन की सबसे अधिक निकासी

बीसलपुर बांध के रेडियल गेट संख्या 7 व 14 दो-दो मीटर व गेट संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 तीन-तीन मीटर तक खुले हुए हैं।

टोंक

Lokendra Sainger

Sep 06, 2025

bisalpur dam
Photo- Patrika Network

टोंक। बीसलपुर बांध के केचमेंट एरिया व निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र में बीते 24 घंटे से लगातार तेज बारिश जारी है। जिसके चलते बांध में पानी की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। बांध के जलभराव में सहायक भीलवाड़ा जिले के बनास नदी स्थित त्रिवेणी, खाई व डाई नदियां भी पूरे उफान पर बहने से बांध से पानी की निकासी भी शनिवार को तेज कर दी गई है।

बांध के कंट्रोल रूम अनुसार, बीसलपुर बांध से बनास नदी में शुक्रवार रात 8 बजे तक बांध के गेट 8, 9, 10, 11, 12 व 13 को दो-दो मीटर तक खोलकर बनास नदी में पानी की निकासी 72 हजार 120 क्यूसेक प्रति सैकंड की जा रही थी। जिसे शनिवार सुबह 7 बजे बढ़ा दी गई। अब आठ गेट संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 व 14 को खोलकर पानी की निकासी 96 हजार 160 क्यूसेक कर दी गई।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान में अगले 24 घंटे में ‘आफत’ बनकर बरसेंगे बादल, इन 4 जिलों में IMD का रेड अलर्ट घोषित
जयपुर
rajasthan heavy rain

वहीं, शनिवार सुबह 10 बजे तक फिर से उन्हीं गेटों को बढ़ाकर पानी की निकासी एक लाख 20 हजार 200 क्यूसेक की गई। दोपहर 12 बजे पानी की आवक बढ़ने पर फिर से बांध से पानी की निकासी बढ़ाकर उन्हीं गेटों से एक लाख 32 हजार 220 क्यूसेक प्रति सैकंड कर दी गई है। इसमें बांध के रेडियल गेट संख्या 7 व 14 दो-दो मीटर व गेट संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 तीन-तीन मीटर तक खुले हुए हैं।

ये भी पढ़ें

बारां में गणपति विसर्जन के दौरान बिजली गिरी… मचा हड़कंप, कल 4 जिलों में IMD की चेतावनी
बारां
baran news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 06:18 pm

Published on:

06 Sept 2025 06:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / बीसलपुर बांध के 8 गेट खोले… त्रिवेणी, खाई व डाई नदियां उफान पर, सीजन की सबसे अधिक निकासी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट