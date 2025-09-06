बीसलपुर बांध के 8 गेट खोले… त्रिवेणी, खाई व डाई नदियां उफान पर, सीजन की सबसे अधिक निकासी

वहीं, शनिवार सुबह 10 बजे तक फिर से उन्हीं गेटों को बढ़ाकर पानी की निकासी एक लाख 20 हजार 200 क्यूसेक की गई। दोपहर 12 बजे पानी की आवक बढ़ने पर फिर से बांध से पानी की निकासी बढ़ाकर उन्हीं गेटों से एक लाख 32 हजार 220 क्यूसेक प्रति सैकंड कर दी गई है। इसमें बांध के रेडियल गेट संख्या 7 व 14 दो-दो मीटर व गेट संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 तीन-तीन मीटर तक खुले हुए हैं।