बीसलपुर बांध के 8 गेट खोले… त्रिवेणी, खाई व डाई नदियां उफान पर, सीजन की सबसे अधिक निकासी

टोंक। बीसलपुर बांध के केचमेंट एरिया व निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र में बीते 24 घंटे से लगातार तेज बारिश जारी है। जिसके चलते बांध में पानी की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। बांध के जलभराव में सहायक भीलवाड़ा जिले के बनास नदी स्थित त्रिवेणी, खाई व डाई नदियां भी पूरे उफान पर बहने से बांध से पानी की निकासी भी शनिवार को तेज कर दी गई है।
बांध के कंट्रोल रूम अनुसार, बीसलपुर बांध से बनास नदी में शुक्रवार रात 8 बजे तक बांध के गेट 8, 9, 10, 11, 12 व 13 को दो-दो मीटर तक खोलकर बनास नदी में पानी की निकासी 72 हजार 120 क्यूसेक प्रति सैकंड की जा रही थी। जिसे शनिवार सुबह 7 बजे बढ़ा दी गई। अब आठ गेट संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 व 14 को खोलकर पानी की निकासी 96 हजार 160 क्यूसेक कर दी गई।
वहीं, शनिवार सुबह 10 बजे तक फिर से उन्हीं गेटों को बढ़ाकर पानी की निकासी एक लाख 20 हजार 200 क्यूसेक की गई। दोपहर 12 बजे पानी की आवक बढ़ने पर फिर से बांध से पानी की निकासी बढ़ाकर उन्हीं गेटों से एक लाख 32 हजार 220 क्यूसेक प्रति सैकंड कर दी गई है। इसमें बांध के रेडियल गेट संख्या 7 व 14 दो-दो मीटर व गेट संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 तीन-तीन मीटर तक खुले हुए हैं।