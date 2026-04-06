Milk ATM: 24 घंटे मिलेगा शुद्ध दूध, टोंक की गोशाला में लगेगी 200 लीटर की मशीन

Any Time Milk Machine: टोंक शहर की श्री गांधी गोशाला में आमजन को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही नई सुविधा शुरू होने जा रही है। गोशाला परिसर में अत्याधुनिक मिल्क एटीएम मशीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों को 24 घंटे शुद्ध गोदूध मिल सकेगा। यह पहल गोशाला को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मशीन शुरू होने के बाद शहरवासियों को किसी भी समय आसानी से ताजा दूध मिल सकेगा।