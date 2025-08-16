Rajasthan : सीसीटीवी पर छिड़का ब्लैक स्प्रे: एटीएम उखाड़ ले गए चोर, भरी थी 12 लाख की राशि

पुलिस ने एटीएम के पास स्थित दुकानों एवं मार्गों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और घटनास्थल पर मिले वाहनों के टायरों के निशानों से अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर दो वाहनों एक कार और एक लोडिंग वाहन से आए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना से पूर्व थाने की नियमित गश्त का वाहन 30 मिनट पहले जयपुर रोड की गश्त कर व्यास सर्कल के निकट ही खडा था। इससे पहले मोटरसाइकिल पर कांस्टेबल गश्त करता हुआ निकला है। मोर थाने की गाडी जिसे जिले में गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी वहीं से निकलकर गई थी।