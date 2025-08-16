Rajasthan : सीसीटीवी पर छिड़का ब्लैक स्प्रे: एटीएम उखाड़ ले गए चोर, भरी थी 12 लाख की राशि

टोंक। मालपुरा शहर में गुरुवार देर रात शहर के व्यस्तम मार्ग जयपुर स्टेट हाईवे पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने लगे एसबीआई बैंक के एटीएम को नकाबपोश चोर मात्र 25 मिनट के अन्दर उखाड़ ले गए। जबकि 30 मिनट के दौरान पुलिस गश्त के तीन वाहन उस रोड से निकल कर गए हैं। बैंक के अनुसार एटीएम में 12 लाख 77 हजार रुपए थे।
थाना प्रभारी चेनाराम बेडा ने बताया कि चोरों ने चोरी करने से पहले आसपास लगे 4 सीसीटीवी कैमरों की दिशा भी बदल दी। इससे वे कैमरों के रिकॉर्डिंग में नहीं आ सके। हालांकि कुछ दूरी पर एक कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। घटना को 4 से 5 चोरों ने अंजाम दिया और 25 मिनट में ही एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए।
सूचना पर एएसपी मोटा राम बेनीवाल एवं पुलिस उप अधीक्षक आशीष प्रजापत पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। शुक्रवार शाम एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन व्यवस्था से जुड़े टीएसआई कम्पनी के मनोज शर्मा ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार गुरुवार मध्य रात करीब 1.30 बजे चार से पांच चोर एटीएम मशीन के पास पहुंचे तथा चोरी की वारदात करने से पहले आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा बदली। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर उसको भी ब्लॉक किया। बिजली के कनेक्शन काट दिए, जिससे चोरों की गतिविधियां रेकॉर्ड नहीं हो पाईं।
जबकि पास की जूस सेंटर की दुकान के बाहर लगे दो कैमरों में से एक कैमरे में चोरों की हरकत रेकॉर्ड हो गई। इसमें मुंह पर कपड़ा बांधे एक व्यक्ति कैमरा घुमाते हुए साफ दिखाई दे रहा था। एटीएम के पास नगर पालिका की ओर से लगाए बिजली के खंभे पर लगा सीसीटीवी कैमरा भी जांच के दौरान बंद बताया गया। पुलिस मामले की जांच के लिए एमओबी, एफएसएल एवं मोबाइल टीमों के माध्यम से साक्ष्य जुटाए जाकर अनुंसधान किया जा रहा है।
मामले की गंभीरता देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्पेशल दल में चार टीमों का गठन किया जाकर मामले की तहकीकात की जा रही है। रात्रि को भी जगह-जगह नाकाबंदी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य किया जा रहा है
पुलिस ने एटीएम के पास स्थित दुकानों एवं मार्गों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और घटनास्थल पर मिले वाहनों के टायरों के निशानों से अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर दो वाहनों एक कार और एक लोडिंग वाहन से आए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना से पूर्व थाने की नियमित गश्त का वाहन 30 मिनट पहले जयपुर रोड की गश्त कर व्यास सर्कल के निकट ही खडा था। इससे पहले मोटरसाइकिल पर कांस्टेबल गश्त करता हुआ निकला है। मोर थाने की गाडी जिसे जिले में गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भी वहीं से निकलकर गई थी।
शहर में एटीएम चोरी से पूर्व संभवतया चोरों ने एक दो दिन तक क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों व पुलिस गश्त के संबंध में रैकी कर वारदात को अंजाम दिया। शहर में जयपुर रोड पर व्यास सर्कल से फलोदी बालाजी तक लगी अधिकांश रोड लाइट पालिका की उदासीनता के चलते बंद होने से मुख्य मार्ग अंधेरे में डूबा रहता है। इसके चलते जयपुर रोड पर भी अंधेरा होने से चोरों ने फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया व मौके से फरार हो गए।
चौकीदार अवकाश पर था
एटीएम में कम्पनी की ओर से रात्रि के समय एटीएम की निगरानी के लिए लगाए गए गार्ड भी घटना के दिन अवकाश पर होना बताया जा रहा है।