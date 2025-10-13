Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध दीपावली तक छलकने की उम्मीद, 81वें दिन भी पानी की निकासी जारी

बांध का गेज पिछले अस्सी दिनों से 315.50 आरएल मीटर के पूर्ण जलभराव स्तर पर स्थिर है। इस अवधि में जयपुर, अजमेर, टोंक सहित आसपास के कस्बों और गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए निरंतर जल निकासी की जा रही है।बांध परियोजना के सहायक अभियंता दिनेश बैरवा ने बताया कि बीते तीन दिनों से गेट संख्या 11 को आधा मीटर तक खोलकर बनास नदी में लगभग 3,005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। फिलहाल पानी की यह निकासी जारी है। उन्होंने बताया कि केचमेंट क्षेत्र से पानी की आवक रुकने के बाद ही नदी में निकासी बंद की जाएगी। अब तक कुल 128.131 टीएमसी पानी बनास नदी में छोड़ा जा चुका है, जबकि बांध में 38.70 टीएमसी पानी सुरक्षित भरा हुआ है। वहीं सहायक त्रिवेणी का गेज रविवार को 2.80 मीटर दर्ज किया गया। इधर, डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में बहती बनास नदी की जलधारा अब भी प्रवाहित हो रही है। राजमहल रपट पर पानी का बहाव घटने के साथ ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। बहते पानी में पक्षियों की अठखेलियां देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।