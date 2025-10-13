Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध दीपावली तक छलकने की उम्मीद, 81वें दिन भी पानी की निकासी जारी

बीसलपुर बांध इस वर्ष जलभराव के मामले में नया रेकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बांध से बनास नदी में पानी की निकासी सोमवार को 81वें दिन भी जारी रही है। यह लगातार दूसरी बार है जब बांध इतने लंबे समय तक पूर्ण जलभराव स्थिति में बना हुआ है।

2 min read

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Oct 13, 2025

Play video

बनास नदी की जलधारा में पक्षियों की अठखेलियां, पत्रिका फोटो

Tonk News: बीसलपुर बांध इस वर्ष जलभराव के मामले में नया रेकॉर्ड बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बांध से बनास नदी में पानी की निकासी सोमवार को 81वें दिन भी जारी रही है। यह लगातार दूसरी बार है जब बांध इतने लंबे समय तक पूर्ण जलभराव स्थिति में बना हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार बीसलपुर बांध दीपावली तक छलकता रह सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो यह अब तक की सबसे लंबी अवधि होगी जब बांध पूर्ण जलभराव पर रहा हो।

अब तक 128 टीएमसी पानी की निकासी

बांध का गेज पिछले अस्सी दिनों से 315.50 आरएल मीटर के पूर्ण जलभराव स्तर पर स्थिर है। इस अवधि में जयपुर, अजमेर, टोंक सहित आसपास के कस्बों और गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए निरंतर जल निकासी की जा रही है।बांध परियोजना के सहायक अभियंता दिनेश बैरवा ने बताया कि बीते तीन दिनों से गेट संख्या 11 को आधा मीटर तक खोलकर बनास नदी में लगभग 3,005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। फिलहाल पानी की यह निकासी जारी है। उन्होंने बताया कि केचमेंट क्षेत्र से पानी की आवक रुकने के बाद ही नदी में निकासी बंद की जाएगी। अब तक कुल 128.131 टीएमसी पानी बनास नदी में छोड़ा जा चुका है, जबकि बांध में 38.70 टीएमसी पानी सुरक्षित भरा हुआ है। वहीं सहायक त्रिवेणी का गेज रविवार को 2.80 मीटर दर्ज किया गया। इधर, डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में बहती बनास नदी की जलधारा अब भी प्रवाहित हो रही है। राजमहल रपट पर पानी का बहाव घटने के साथ ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। बहते पानी में पक्षियों की अठखेलियां देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

तो बनेगा नया रिकॉर्ड

यदि बीसलपुर बांध दीपावली तक पूर्ण जलभराव स्तर पर बना रहा, तो यह उसके इतिहास का सबसे लंबा छलकने वाला सत्र होगा। इससे पहले इतनी लंबी अवधि तक जलभराव का रेकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया था। हालांकि बीसलपुर डेम ने इस बार वर्ष 2019 के सर्वाधिक 64 दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

दूसरी बार सर्वाधिक मात्रा में निकासी के ​रिकॉर्ड के नजदीक

इस बार बीसलपुर डेम अपने सर्वाधिक मात्रा में पानी की निकासी के वर्ष 2016 के रिकॉर्ड से पीछे रह गया है। वर्ष 2016 में बीसलपुर डेम से 134.238 टीएमसी पानी की निकासी हुई जबकि आज तक डेम से करीब 128 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। अगले कुछ दिन और डेम से पानी की निकासी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब तक डेम से जितनी मात्रा में पानी की निकासी हुई है उससे डेम को चार बार भरा जा सकता है।

Published on:

13 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध दीपावली तक छलकने की उम्मीद, 81वें दिन भी पानी की निकासी जारी

टोंक

राजस्थान न्यूज़

