Bisalpur Dam: बनास नदी में पहली बार हुआ कुछ ऐसा; नॉन स्टॉप बह रही जलधारा, बीसलपुर डेम के गेट 110वें दिन भी खुले

Bisalpur Dam Overflow: जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम ने पानी की आवक के नए कीर्तिमान बना दिए हैं। आज 110वें दिन भी डेम के गेट खुले रखना जल संसाधन विभाग की मजबूरी बन गई है। बनास नदी की जलधारा में खेतों का पानी और आसपास के डेम से छोड़े जा रहे पानी के कारण बीसलपुर डेम में वाटर स्टोरेज भी इतने दिनों तक पहली बार अपने उच्चतम स्तर पर ठहरा हुआ है। सोमवार को डेम का एक गेट 30 सेमी हाइट तक खुला है और डेम से पानी की निकासी लगातार जारी है।
इस साल पोस्ट मानसून के बाद अक्टूबर में हुइ बंपर बारिश ने टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत आसपास के जिलों के खेत खलिहान जलमग्न हो गए और किसानों की फसलें भी चौपट हो गईं। बीते कई दिनों से किसान अब खेतों में भरे पानी को पंप के जरिए वापस बनास नदी में छोड़ रहे हैं। इसके अलावा बनास नदी में सरफेस वाटर फ्लो के कारण सोमवार को भी बनास नदी में पानी का बहाव 2.70 मीटर हाइट पर दर्ज किया गया है।
मातृकुंडिया डेम से बीते दिनों पानी की निकासी जल संसाधन विभाग ने की। जिसके कारण बीसलपुर डेम के लगभग बंद होने के कगार पर पहुंचे गेट की हाइट वापस बढ़ानी पड़ी। बीसलपुर डेम पर तैनात जल संसाधन विभाग के एक्सईएन मनीष बंसल का कहना है कि आसपास के अन्य डेम से बनास नदी में छोड़े गए पानी से भी नदी में पानी का फ्लो लगातार दो मीटर से ज्यादा हाइट पर दर्ज हो रहा है। बीसलपुर डेम में बनास नदी से होकर पानी की आवक अब भी लगातार हो रही है।
बीसलपुर डेम का एक गेट सोमवार को 30 सेमी हाइट तक खुला है और 1800 क्यूसेक प्रति सेकंड नहरों में पानी डेम से छोड़ा जा रहा है। एक्सईएन मनीष बंसल का कहना है कि आगामी कुछ दिन और डेम के गेट खुले रहने की संभावना है। डेम का सोमवार को जलस्तर 315.50 आरएल मीटर दर्ज हुआ जो डेम का उच्चतम स्तर है।
|क्रमांक
|वर्ष
|पानी की निकासी (TMC)
|गेट खुलने की तिथि
|गेट बंद होने की तिथि
|गेट खुले रहने के दिन
|संचालित गेटों की संख्या
|1
|2004
|26.18
|11.08.2004
|02.09.2004
|23
|4
|2
|2006
|43.025
|19.08.2006
|08.09.2006
|21
|6
|3
|2014
|11.202
|11.08.2014
|26.09.2014
|47
|4
|4
|2016
|134.238
|09.08.2016
|22.09.2016
|45
|8
|5
|2019
|93.605
|19.08.2019
|21.10.2019
|64
|17 (गेट नंबर 1 से 17)
|6
|2022
|13.246
|26.08.2022
|04.10.2022
|40
|4
|7
|2024
|31.433
|06.09.2024
|09.10.2024
|34
|6
|8
|2025
|24.298
|24.07.2025
|—
|110
|01
इस साल बीसलपुर डेम ने कई कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। डेम से सर्वाधिक 137 टीएमससी से ज्यादा पानी की निकासी का रिकॉर्ड टूट चुका है और डेम ने सर्वाधिक दिनों तक डेम के गेट खुले रहने के रिकॉर्ड को भी इस साल पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल डेम पर अब सर्वाधिक दिनों तक छलकने की गिनती की लगातार बढ़ रही है।
