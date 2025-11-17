Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Bisalpur Dam: बनास नदी में पहली बार हुआ कुछ ऐसा; नॉन स्टॉप बह रही जलधारा, बीसलपुर डेम के गेट 110वें दिन भी खुले

जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम से आज 110वें दिन भी पानी की निकासी जारी है। डेम के गेट खुले रखना जल संसाधन विभाग की मजबूरी बन गई है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Nov 17, 2025

बीसलपुर डेम से पानी की निकासी जारी, पत्रिका फोटो

Bisalpur Dam Overflow: जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम ने पानी की आवक के नए कीर्तिमान बना दिए हैं। आज 110वें दिन भी डेम के गेट खुले रखना जल संसाधन विभाग की मजबूरी बन गई है। बनास नदी की जलधारा में खेतों का पानी और आसपास के डेम से छोड़े जा रहे पानी के कारण बीसलपुर डेम में वाटर स्टोरेज भी इतने दिनों तक पहली बार अपने उच्चतम स्तर पर ठहरा हुआ है। सोमवार को डेम का एक गेट 30 सेमी हाइट तक खुला है और डेम से पानी की निकासी लगातार जारी है।

बनास नदी में पहुंच रहा खेतों में भरा पानी

इस साल पोस्ट मानसून के बाद अक्टूबर में हुइ बंपर बारिश ने टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत आसपास के जिलों के खेत खलिहान जलमग्न हो गए और किसानों की फसलें भी चौपट हो गईं। बीते कई दिनों से किसान अब खेतों में भरे पानी को पंप के जरिए वापस बनास नदी में छोड़ रहे हैं। इसके अलावा बनास नदी में सरफेस वाटर फ्लो के कारण सोमवार को भी बनास नदी में पानी का बहाव 2.70 मीटर हाइट पर दर्ज किया गया है।

मातृकुंडिया डेम से भी आया पानी

मातृकुंडिया डेम से बीते दिनों पानी की निकासी जल संसाधन विभाग ने की। जिसके कारण बीसलपुर डेम के लगभग बंद होने के कगार पर पहुंचे गेट ​की हाइट वापस बढ़ानी पड़ी। बीसलपुर डेम पर तैनात जल संसाधन विभाग के एक्सईएन मनीष बंसल का कहना है कि आसपास के अन्य डेम से बनास नदी में छोड़े गए पानी से भी नदी में पानी का फ्लो लगातार दो मीटर से ज्यादा हाइट पर दर्ज हो रहा है। बीसलपुर डेम में बनास नदी से होकर पानी की आवक अब भी लगातार हो रही है।

बीसलपुर डेम का एक गेट खुला

बीसलपुर डेम का एक गेट सोमवार को 30 सेमी हाइट तक खुला है और 1800 क्यूसेक प्र​ति सेकंड नहरों में पानी डेम से छोड़ा जा रहा है। एक्सईएन मनीष बंसल का कहना है कि आगामी कुछ दिन और डेम के गेट खुले रहने की संभावना है। डेम का सोमवार को जलस्तर 315.50 आरएल मीटर दर्ज हुआ जो डेम का उच्चतम स्तर है।

बीसलपुर डेम ओवरफ्लो फैक्ट फाइल

क्रमांकवर्षपानी की निकासी (TMC)गेट खुलने की तिथिगेट बंद होने की तिथिगेट खुले रहने के दिनसंचालित गेटों की संख्या
1200426.1811.08.200402.09.2004234
2200643.02519.08.200608.09.2006216
3201411.20211.08.201426.09.2014474
42016134.23809.08.201622.09.2016458
5201993.60519.08.201921.10.20196417 (गेट नंबर 1 से 17)
6202213.24626.08.202204.10.2022404
7202431.43306.09.202409.10.2024346
8202524.29824.07.202511001

डेम पर बने दो नए रिकॉर्ड

इस साल बीसलपुर डेम ने कई ​की​र्तिमान तोड़ दिए हैं। डेम से सर्वाधिक 137 टीएमससी से ज्यादा पानी की निकासी का रिकॉर्ड टूट चुका है और डेम ने सर्वाधिक दिनों तक डेम के गेट खुले रहने के रिकॉर्ड को भी इस साल पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल डेम पर अब सर्वाधिक दिनों तक छलकने की गिनती की लगातार बढ़ रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 12:17 pm

Published on:

17 Nov 2025 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: बनास नदी में पहली बार हुआ कुछ ऐसा; नॉन स्टॉप बह रही जलधारा, बीसलपुर डेम के गेट 110वें दिन भी खुले

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक के दर्जनों गांवों को मिली सौगात, यहां 3.39 करोड़ की लागत से बनेगा नया रपट; 35KM की दूरी होगी कम

Sahodra-River-in-Tonk
टोंक

Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

NIA
टोंक

IMD Rain Alert: शीतलहर के बाद आई बारिश की अपडेट, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी, राजस्थान में यहां येलो अलर्ट जारी

टोंक

राजस्थान की हजारों महिलाओं का जलवा, खेती की नई तकनीक से कमा रहीं लाखों रुपए, 5 साल में आमदनी 3 गुना बढ़ाई

Rajasthan farmers
टोंक

Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

Tonk-Cyber-Crime
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.