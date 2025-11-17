Bisalpur Dam: बनास नदी में पहली बार हुआ कुछ ऐसा; नॉन स्टॉप बह रही जलधारा, बीसलपुर डेम के गेट 110वें दिन भी खुले

Bisalpur Dam Overflow: जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम ने पानी की आवक के नए कीर्तिमान बना दिए हैं। आज 110वें दिन भी डेम के गेट खुले रखना जल संसाधन विभाग की मजबूरी बन गई है। बनास नदी की जलधारा में खेतों का पानी और आसपास के डेम से छोड़े जा रहे पानी के कारण बीसलपुर डेम में वाटर स्टोरेज भी इतने दिनों तक पहली बार अपने उच्चतम स्तर पर ठहरा हुआ है। सोमवार को डेम का एक गेट 30 सेमी हाइट तक खुला है और डेम से पानी की निकासी लगातार जारी है।