Rajasthan: नाकाबंदी तोड़ते हुए निकला तेज रफ्तार कंटेनर, पुलिस ने 80KM पीछा कर पकड़ा; डिजिटल लॉक खोलते ही उड़े होश

टोंक। अवैध शराब होने के शक में आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर को करीब 80 किलोमीटर तक पीछा कर रोक लिया। चालक ने कई नाकाबंदियां तोड़ते हुए वाहन को तेज गति से भगाया, जिससे रास्ते में कई बार हादसे होते होते टले। लेकिन, कंटेनर का डिजिटल लॉक खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। क्योंकि जिस कंटेनर को अवैध शराब के शक पकड़ा, उसमें पार्सल निकले।