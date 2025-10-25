Rajasthan: नाकाबंदी तोड़ते हुए निकला तेज रफ्तार कंटेनर, पुलिस ने 80KM पीछा कर पकड़ा; डिजिटल लॉक खोलते ही उड़े होश

आबकारी पुलिस की ओर से पकड़ा गया कंटेनर। फोटो: पत्रिका
टोंक। अवैध शराब होने के शक में आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर को करीब 80 किलोमीटर तक पीछा कर रोक लिया। चालक ने कई नाकाबंदियां तोड़ते हुए वाहन को तेज गति से भगाया, जिससे रास्ते में कई बार हादसे होते होते टले। लेकिन, कंटेनर का डिजिटल लॉक खोला तो पुलिस के होश उड़ गए। क्योंकि जिस कंटेनर को अवैध शराब के शक पकड़ा, उसमें पार्सल निकले।
कंटेनर में लगे डिजिटल लॉक के कारण उसे खोलने में टीम को काफी दिक्कतें आई। लंबे प्रयास के बाद कोड डालकर लॉक खोला गया तो उसमें ऑनलाइन पार्सल कंपनी के पैक्ड सामान भरे मिले। फिलहाल आबकारी पुलिस दोनों चालकों से पूछताछ कर रही है और माल के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
प्रारंभिक जांच में कंटेनर से किसी प्रकार की शराब बरामद नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि कागजातों की सत्यता की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। कार्रवाई निवाई आबकारी थाना अधिकारी अशोक कुमार और टोंक आबकारी थाना अधिकारी सुनील भाटी के नेतृत्व में की गई। कंटेनर को निवाई थाने में लाकर जांच की जा रही है।
कार्रवाई में आबकारी थाना अधिकारी रामकृष्ण मीणा, पीओ अशोक कुमार, जमादार सुरेंद्र जाखड़, सिपाही पृथ्वी सिंह, गिरवर सिंह, मनोहर सिंह, हरद्वारी मेघवंशी, बाबूलाल कांस्टेबल का जाप्ता मौजूद रहा। पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग