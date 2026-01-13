13 जनवरी 2026,

मंगलवार

टोंक

टोंक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नशे में पहुंचा अस्पताल, वार्ड में मरीजों के सामने ही कर दिया टॉयलेट

टोंक जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल में सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नशे में धुत होकर पहुंच गया। उसने शर्मसार करने वाली हरकत करते हुए मरीजों के सामने ही वार्ड में टॉयलेट कर दिया।

टोंक

image

kamlesh sharma

Jan 13, 2026

टोंक। जिले के सबसे बड़े सआदत अस्पताल में सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नशे में धुत होकर पहुंच गया। उसने शर्मसार करने वाली हरकत करते हुए मरीजों के सामने ही वार्ड में टॉयलेट कर दिया। इसके बाद वह लड़खड़ाकर वहीं फर्श पर गिर गया जिसे स्टाफ ने संभाला। घटना से वार्ड में मौजूद मरीज असहज हो गए और स्टाफ से जाकर चिकित्सक को अस्पताल से बाहर ले जाने को कहा।

सूचना पीएमओ तक पहुंची, जिनके दखल के बाद चिकित्सक को व्हील चेयर पर बैठाकर घर तक पहुंचाया गया। यह वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग शर्मा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वार्ड 20 में रात करीब साढ़े दस बजे चिकित्सक अनुराग शर्मा लड़खड़ाते हुए आए।

व्हीलचेयर पर बैठाकर भेजा घर

उस समय वार्ड में महिला और पुरुष मरीजों के अलावा उनके अटेंडर भी मौजूद थे। इसके बाद अनुराग मरीजों के सामने ही टॉयलेट करने लग गया। मरीजों और उनके परिजनों ने टोका तो वह कुछ बोलने लगा। मरीजों ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। लेकिन एक नहीं सुनी। इसके बाद वहीं फर्श पर लेटा रहा। सूचना के बाद पीएमओ हनुमान बैरवा भी अस्पताल पहुंचे। मौजूद स्टाफ व्हीलचेयर लेकर आया और डॉक्टर अनुराग शर्मा को उस पर बैठाकर घर पहुंचाया गया।

इनका कहना है

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अनुराग शर्मा सोमवार को अवकाश पर थे। उन्होंने जयपुर जाने के लिए छुट्टी ली थी। लेकिन वे वापस आ गए थे। मैं जब वार्ड में पहुंचा तो वे व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। नशे की हालत में थे।

डॉ. हनुमान बैरवा, पीएम सआदत अस्पताल टोंक

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नशे में पहुंचा अस्पताल, वार्ड में मरीजों के सामने ही कर दिया टॉयलेट

