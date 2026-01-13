टोंक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नशे में पहुंचा अस्पताल, वार्ड में मरीजों के सामने ही कर दिया टॉयलेट

उस समय वार्ड में महिला और पुरुष मरीजों के अलावा उनके अटेंडर भी मौजूद थे। इसके बाद अनुराग मरीजों के सामने ही टॉयलेट करने लग गया। मरीजों और उनके परिजनों ने टोका तो वह कुछ बोलने लगा। मरीजों ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा। लेकिन एक नहीं सुनी। इसके बाद वहीं फर्श पर लेटा रहा। सूचना के बाद पीएमओ हनुमान बैरवा भी अस्पताल पहुंचे। मौजूद स्टाफ व्हीलचेयर लेकर आया और डॉक्टर अनुराग शर्मा को उस पर बैठाकर घर पहुंचाया गया।