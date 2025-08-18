Tonk: ‘यह यहां नहीं चलेगा’, हिजाब को लेकर महिला डॉक्टर और इंटर्न स्टूडेंट में हुई बहस तो मच गया बवाल

Doctor And Intern Hijab Dispute: राजकीय सआदत अस्पताल के अधीन एमसीएच चिकित्सालय टोंक में कार्यरत एक महिला चिकित्सक और इंटर्नशिप स्टूडेंट के बीच हिजाब को लेकर विवाद हो गया। इसकी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियों में स्टूडेंट कह रही है कि 'हिजाब पहनकर ही ड्यूटी करूंगी', वहीं महिला चिकित्सक ने कहा कि 'इंजेक्शन लगाने वाले का चेहरा मरीज को दिखना चाहिए, यह यहां नहीं चलेगा'।
इस मामले पर समुदाय विशेष ने अपनी आपत्ति जताई है। पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष औसाफ खान सहित अन्य ने मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्रभारी अधिकारी डॉ. विनोद परवेरिया को इसकी शिकायत सौंपी है। इस दौरान कांग्रेस महामंत्री मोहम्मद अहसान व फरीद खान भी मौजूद रहे।
घटना सामने आने के बाद से ही अस्पताल में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। लोग तरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने छात्रा के पक्ष में कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि 'इसकी जांच की जाएगी'। डॉक्टर विनोद परवेरिया ने बताया कि 'छात्रा की पहले भी शिकायतें मिली थीं लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है।'