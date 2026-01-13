Tonk News: बजरी माफिया से मिलीभगत… एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

इसी प्रकार थाना सोप में तैनात एएसआई प्रहलाद नारायण और कांस्टेबल साबूलाल को भी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित किया गया है। दोनों कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित है। दूसरी ओर चर्चा है कि गत 10 जनवरी को सोप थाने के बाहर से बिना चेक किए बजरी भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली निकलने का वीडियो बनाकर गांव वालों ने एसपी को सौंपा था।