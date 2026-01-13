Tonk News: बजरी माफिया से मिलीभगत… एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

Demo Photo: AI generated
टोंक। अवैध बजरी खनन और परिवहन पर सख्ती बरतने के आदेश के बावजूद ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को टोंक एसपी राजेश कुमार मीना ने निलंबित कर दिया। एसपी की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत अलीगढ़ थाना क्षेत्र के तीन तथा सोप थाने के दो पुलिसकर्मी शामिल हैं।
आदेश के अनुसार पुलिस थाना अलीगढ़ के हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश, चालक कांस्टेबल राजेंद्र और कांस्टेबल ओमप्रकाश के विरुद्ध ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर तीनों को निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार थाना सोप में तैनात एएसआई प्रहलाद नारायण और कांस्टेबल साबूलाल को भी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित किया गया है। दोनों कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित है। दूसरी ओर चर्चा है कि गत 10 जनवरी को सोप थाने के बाहर से बिना चेक किए बजरी भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली निकलने का वीडियो बनाकर गांव वालों ने एसपी को सौंपा था।
इधर, जानकारी के अनुसार कांस्टेबल ओमप्रकाश यादव कोरोना काल में एक बार अलीगढ़ और एक बार बनेठा थाने से निलंबित हो चुका है। ओमप्रकाश पर पहले भी बजरी माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे थे। नवंबर 2025 में अलीगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों का एक ऑडियो सामने आया था। इस ऑडियो में भी अवैध बजरी परिवहन को लेकर बातचीत थी।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि निलंबन की कार्रवाई कई आधार पर की गई है। इसमें बजरी रोकथाम की पालना में लापरवाही भी शामिल है। जब नाके पर ड्यूटी लगी थी तो सख्ती से पालना होनी चाहिए। इसमें लापरवाही बरती गई है। इस आधार पर उनका निलंबन किया है। बाकी जांच करा रहे हैं।
