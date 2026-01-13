13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk News: बजरी माफिया से मिलीभगत… एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

अवैध बजरी खनन और परिवहन पर सख्ती बरतने के आदेश के बावजूद ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को टोंक एसपी राजेश कुमार मीना ने निलंबित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Jan 13, 2026

Demo Photo: AI generated

टोंक। अवैध बजरी खनन और परिवहन पर सख्ती बरतने के आदेश के बावजूद ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को टोंक एसपी राजेश कुमार मीना ने निलंबित कर दिया। एसपी की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों के तहत अलीगढ़ थाना क्षेत्र के तीन तथा सोप थाने के दो पुलिसकर्मी शामिल हैं।

आदेश के अनुसार पुलिस थाना अलीगढ़ के हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश, चालक कांस्टेबल राजेंद्र और कांस्टेबल ओमप्रकाश के विरुद्ध ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर तीनों को निलंबित किया गया है।

इसी प्रकार थाना सोप में तैनात एएसआई प्रहलाद नारायण और कांस्टेबल साबूलाल को भी ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित किया गया है। दोनों कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित है। दूसरी ओर चर्चा है कि गत 10 जनवरी को सोप थाने के बाहर से बिना चेक किए बजरी भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली निकलने का वीडियो बनाकर गांव वालों ने एसपी को सौंपा था।

इधर, जानकारी के अनुसार कांस्टेबल ओमप्रकाश यादव कोरोना काल में एक बार अलीगढ़ और एक बार बनेठा थाने से निलंबित हो चुका है। ओमप्रकाश पर पहले भी बजरी माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे थे। नवंबर 2025 में अलीगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों का एक ऑडियो सामने आया था। इस ऑडियो में भी अवैध बजरी परिवहन को लेकर बातचीत थी।

यह बोले एसपी

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि निलंबन की कार्रवाई कई आधार पर की गई है। इसमें बजरी रोकथाम की पालना में लापरवाही भी शामिल है। जब नाके पर ड्यूटी लगी थी तो सख्ती से पालना होनी चाहिए। इसमें लापरवाही बरती गई है। इस आधार पर उनका निलंबन किया है। बाकी जांच करा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk News: बजरी माफिया से मिलीभगत… एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मी निलंबित

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नशे में पहुंचा अस्पताल, वार्ड में मरीजों के सामने ही कर दिया टॉयलेट

टोंक

Unique Rain Prediction: 70 KG का दड़ा करेगा इस साल की झमाझम बारिश की भविष्यवाणी, जानें राजस्थान में कहां होगा आयोजन

Dara-Festival-Rain
टोंक

टोंक में महिला की आबरू लूटकर हत्या का आरोप, सड़क किनारे फेंका शव, गाड़ी के अंदर-बाहर मिले खून के छींटे

Tonk Crime
टोंक

Tonk Crime: उड़ीसा से ट्रक में लाए 493 किलो गांजा, राजस्थान में सप्लाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन; 2 तस्कर गिरफ्तार

Ganja-Smuggling-Exposed
टोंक

Tonk: छात्रावास में मोबाइल चलाते व धूम्रपान करते मिले छात्र, अधीक्षक भी नदारद, निरीक्षण के दौरान भड़के विधायक

Niwai-MLA-Ramsahay-Verma
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.