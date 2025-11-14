IMD Rain Alert: शीतलहर के बाद आई बारिश की अपडेट, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी, राजस्थान में यहां येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: उत्तरी हवाओं के तेज प्रभाव के कारण राजस्थान में इस समय मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन के समय धूप खिली रहने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिल रही है लेकिन सुबह और शाम के समय तेजी से बढ़ती ठंड लोगों को कंपकंपाने लगी है। टोंक में भी तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है जिसके चलते आमजन को अब कड़ाके की सर्दी का अहसास होने लगा है।