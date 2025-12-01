Patrika LogoSwitch to English

टोंक

High-Tech Hospital: राजस्थान में यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा हाई-टेक हॉस्पिटल, जानें क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

Good News: राजस्थान के पीपलू कस्बे में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक हाई-टेक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। करीब 8.23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह अस्पताल उप जिला अस्पताल के स्तर पर विकसित किया जाएगा।

टोंक

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

High-tech-hospital

हाई-टेक हॉस्पिटल की प्रतीकात्मक तस्वीर और गोले में पीपलू कस्बे में अस्पताल का चल रहा निर्माण कार्य (फोटो: पत्रिका)

High-Tech Hospital Will Built In Peeplu Town: टोंक के पीपलू कस्बे में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अच्छा कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाई-टेक अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह अस्पताल करीब 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनेगा और इसे उप जिला अस्पताल के स्तर पर तैयार किया जाएगा। इससे पीपलू के साथ-साथ आसपास के सैकड़ों गांवों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी।

अस्पताल बहुमंजिला होगा। इसमें मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी। ताकि मरीजों के आने-जाने में असुविधा नहीं हो। अत्याधुनिक इमरजेंसी विंग (आपातकालीन) स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

अस्पताल में ही सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीणों को शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए अस्पताल के निर्माण की खबर से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अस्पताल क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

गुणवत्ता पर रहेगा विशेष ध्यान

क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि अस्पताल के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि यह मजबूत और टिकाऊ बन सके। ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया है कि निर्माण कार्य जल्द किया जाए।

5 कनिष्ठ सहायक विशेषज्ञ

अत्याधुनिक अस्पताल बनने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे विभिन्न बीमारियों के लिए स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिल सकेगा। लोगों को बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिल जाएगा।

इनका कहना है

अस्पताल के नए भवन का निर्माण शुरू हुआ है। यह उपजिला अस्पताल की तर्ज पर बन रहा है। नया भवन सभी सुविधाओं युक्त होगा। जिससे मरीजों का उपचार में काफी फायदा होगा।

  • डॉ. कमलेश कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी पीपलू

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Dec 2025 01:13 pm

Published on:

01 Dec 2025 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / High-Tech Hospital: राजस्थान में यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा हाई-टेक हॉस्पिटल, जानें क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

