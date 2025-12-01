High-Tech Hospital: राजस्थान में यहां करोड़ों रुपए की लागत से बनेगा हाई-टेक हॉस्पिटल, जानें क्या-क्या मिलेगी सुविधा?

High-Tech Hospital Will Built In Peeplu Town: टोंक के पीपलू कस्बे में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अच्छा कदम उठाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाई-टेक अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह अस्पताल करीब 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनेगा और इसे उप जिला अस्पताल के स्तर पर तैयार किया जाएगा। इससे पीपलू के साथ-साथ आसपास के सैकड़ों गांवों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी।