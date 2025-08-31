Rajasthan: कैंसर पीड़ित पिता से मिलकर लौट रहे इकलौते बेटे-भतीजे की मौत, जयपुर-कोटा हाईवे पर हुआ हादसा

टोंक जिले के दूनी कस्बा क्षेत्र की ख्वासपुरा ग्राम पंचायत में स्थित ढीकला गांव निवासी चचेरे भाइयों की शनिवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। एक ही परिवार के दो जवान भाइयों की मौत से परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार, कैंसर से जूझ रहे जयपुर अस्पताल में भर्ती पिता से मिलकर चचेरे भाई के साथ बाइक पर गांव लौट रहे इकलौते बेटे समेत दोनों भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा शनिवार देर रात को घाड़ थाना क्षेत्र से जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे-52 पर गैरोली मोड़ के पास हुआ।