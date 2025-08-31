Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan: कैंसर पीड़ित पिता से मिलकर लौट रहे इकलौते बेटे-भतीजे की मौत, जयपुर-कोटा हाईवे पर हुआ हादसा

एक ही परिवार के दो जवान भाइयों की मौत से परिवार में मातम छा गया।

टोंक

Lokendra Sainger

Aug 31, 2025

tonk news
Photo- Patrika Network (File Photo)

टोंक जिले के दूनी कस्बा क्षेत्र की ख्वासपुरा ग्राम पंचायत में स्थित ढीकला गांव निवासी चचेरे भाइयों की शनिवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। एक ही परिवार के दो जवान भाइयों की मौत से परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार, कैंसर से जूझ रहे जयपुर अस्पताल में भर्ती पिता से मिलकर चचेरे भाई के साथ बाइक पर गांव लौट रहे इकलौते बेटे समेत दोनों भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा शनिवार देर रात को घाड़ थाना क्षेत्र से जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे-52 पर गैरोली मोड़ के पास हुआ।

जहां पीछे से अज्ञात वाहन ने इनके टक्कर मार दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी लोगों से मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से दोनों युवकों को लहूलुहान हालात में दूनी अस्पताल लाया गया। जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। रविवार को पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। शव लेकर लोग घर पहुंचे तो परिजनों का और रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोपहर को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया।

ख्वासपुरा के प्रशासक हेमराज मीणा ने बताया कि पंचायत क्षेत्र के ढीकला निवासी इकलौता बेटा हरिराम मीणा (22) गुजरात में एक फैक्ट्री में काम करता था। करीब सात दिन पहले उसके पिता रमेश चंद मीणा की तबियत खराब हो गई। उन्हे कैंसर की शिकायत है। ऐसे उसके पिता को हरिराम का चचेरा रायराम मीणा (30) पुत्र सुंदर लाल मीणा आदि ने जयपुर महावीर कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया था।

ये भी पढ़ें

18 साल की उम्र में ‘अमर’ हो गया राजस्थान का रोहन, तीन लोगों को दे गया नई जिंदगी
जयपुर
rohan from jaipur

इसका पता लगने के बाद रमेश चंद मीणा का इकलौता पुत्र हरिराम भी 27 अगस्त को पिता को संभालने जयपुर पहुंचा। जहां पिता से मिलकर शनिवार रात को हरिराम मीणा अपने चचेरे भाई रायराम के साथ जयपुर से बाइक पर गांव लौट रहा था।

इस दौरान रात करीब साढ़े 11 बजे गांव से करीब 25 किमी पहले रास्ते में जयपुर-कोटा नेशनल हाइवे पर पीछे से अज्ञात वाहन ने इनके टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन्हे दूनी अस्पताल लाया गया, जहां औपचारिक रूप से उन्हे मृत घोषित कर दिया। सरपंच हेमराज मीणा समेत ग्रामीणों ने दोनों मृतकों के परिजनों को गरीबी हालात के चलते आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

इकलौते बेटा था अविवाहित

ग्रामीणों ने बताया कि इकलौते बेटा हरिराम अविवाहित था। जबकि उसका चचेरा भाई रामराय शादीशुदा था। उसके चचेरे भाई रामराय के दो लड़कियां और दो लड़के है। इकलौते बेटे के एक छोटी बहन है।

ये भी पढ़ें

बनास नदी में बह गई थी कार, हादसे के 144 घंटे बाद मिला 7 साल की मासूम का शव, परिवार में कोहराम
चित्तौड़गढ़
Banas River Incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: कैंसर पीड़ित पिता से मिलकर लौट रहे इकलौते बेटे-भतीजे की मौत, जयपुर-कोटा हाईवे पर हुआ हादसा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.