बनास नदी में बह गई थी कार, हादसे के 144 घंटे बाद मिला 7 साल की मासूम का शव, परिवार में कोहराम

आखिरकार हादसे के छठे दिन रूत्वी का शव रतनखेड़ी एनिकट में मिल गया। शव झाड़ियों में फंस गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला ने बताया कि मातृकुण्डिया बांध से लगातार पानी छोड़ने के कारण रूत्वी की तलाश में परेशानी आई। फिर भी सभी सहयोगकर्ताओं की मदद से शव का ढूंढ लिया गया। शव को राशमी चिकित्सालय पहुंचाया गया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया। मासूम के शव को देख परिवार में कोहराम मच गया। इस बीच शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे।