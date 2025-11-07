Tonk News : 6 साल से आतंक मचाने वाला पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद, वन विभाग की रणनीति रही सफल

पैंथर के पकड़े जाने के बाद बस्सी गांव में राहत का माहौल है। खौफ में जी रहे ग्रामीण अब चैन की सांस ले रहे हैं। पैंथर के डर से लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे और पशुओं को सुरक्षित जगहों पर बांधते थे। ग्रामीणों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। सहायक उप वन संरक्षक अनुराग महर्षि ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता पैंथर को बिना किसी हानि के सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि भविष्य में किसी क्षेत्र में जंगली जानवर दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें और स्वयं कोई कार्रवाई न करें।