Rajasthan : किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, दो महिला समेत तीन गिरफ्तार

पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें मकान पर ताला मिला। लेकिन अंदर कुछ लोगों की आहट हुई। ऐसे में पुलिस ने ताला खोलकर अंदर मौजूद महिला, युवती व युवक को पकड़ लिया और थाने लेकर जाने लगे। इस दौरान लोग उनके नाम पते व चेहरा दिखाने की जिद्द करने लगे। पुलिस ने मना किया तो हंगामा हो गया। इस बीच किसी ने पुलिस कार पर पत्थर फैंक शीशा तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने कुछ सख्ती कर वहां से आरोपियों को ले गई। बाद में पुलिस ने एएसआई घनश्याम की ओर से राजकार्य में बाधा समेत अन्य का मामला दर्ज कर पीली तलाई निवासी कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया।