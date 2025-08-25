Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Rajasthan : किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, दो महिला समेत तीन गिरफ्तार

सदर थाना पुलिस ने शहर की पीली तलाई इलाके में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने महिला, युवती समेत तीन आरोपियों को गिरतार किया है।

टोंक

kamlesh sharma

Aug 25, 2025

prostitution in tonk
फोटो पत्रिका

टोंक। सदर थाना पुलिस ने रविवार को शहर की पीली तलाई इलाके में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने महिला, युवती समेत तीन आरोपियों को गिरतार किया है। उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी घाड़ थाना क्षेत्र के खरोई गांव निवासी मस्तराम मीणा है। वहीं 45 वर्षीय महिला आगरा उत्तर प्रदेश तथा 20 वर्षीय युवती बिहार की रहने वाली है। इधर, पुलिस ने वाहन पर पत्थर फेंकने तथा राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कर आरोपी कन्हैयालाल बैरवा को गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे चला घटनाक्रम

पुलिस को सूचना मिली थी कि पीली तलाई क्षेत्र स्थित एक मकान में देह व्यापार चलता है। यह मकान कुछ लोगों ने किराए पर ले रखा है। यहां अन्य प्रदेशों की महिलाएं व युवती रहती है जो जयपुर-कोटा हाईवे स्थित होटलों पर जाती है। देर रात तक कई बाहर के लोग भी मकान में आते रहते हैं। क्षेत्र के लोग सुबह मकान के बाहर जमा हो गए और विरोध कर पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें मकान पर ताला मिला। लेकिन अंदर कुछ लोगों की आहट हुई। ऐसे में पुलिस ने ताला खोलकर अंदर मौजूद महिला, युवती व युवक को पकड़ लिया और थाने लेकर जाने लगे। इस दौरान लोग उनके नाम पते व चेहरा दिखाने की जिद्द करने लगे। पुलिस ने मना किया तो हंगामा हो गया। इस बीच किसी ने पुलिस कार पर पत्थर फैंक शीशा तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने कुछ सख्ती कर वहां से आरोपियों को ले गई। बाद में पुलिस ने एएसआई घनश्याम की ओर से राजकार्य में बाधा समेत अन्य का मामला दर्ज कर पीली तलाई निवासी कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया।

उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

इसके बाद पीली तलाई के दर्जनों महिला-पुरुष कलक्ट्रेट आ गए। उन्होंने प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी हुकमीचंद को ज्ञापन सौंपा। इसमें भीमसेना जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा ने बताया कि पीली तलाई समेत आस-पास की कॉलोनियों और जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटलों पर देह व्यापार चलता है। उन्हें पर कार्रवाई की जाए। वहीं आरोप लगाया कि पुलिस वाहन पर पत्थर भी देह व्यापार से जुड़े किसी व्यक्ति ने फैंके हैं। पुलिस ने बस्ती के एक जने को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने देह व्यापारी में शामिल होटल संचालक तथा मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पपीता, ज्योति, सुनिता, ममता, राजेश बैरवा, रामभजन, रामनारायण आदि शामिल थे।

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और देह व्यापार में शामिल महिला, युवती व युवक को पकड़ लिया। इसके बावजूद लोगों ने विरोध किया। आरोपी कन्हैयालाल पुलिस कार के आगे बैठ गया। पुलिस वाहन का शीशा भी तोड़ दिया।

  • जयमलसिंह, थाना प्रभारी सदर टोंक

25 Aug 2025 03:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan : किराए के मकान में चल रहा था देह व्यापार, दो महिला समेत तीन गिरफ्तार

