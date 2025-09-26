Rajasthan : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को नहीं पहचान पाया रोडवेज कंडक्टर, पता चला तो रह गया हक्का-बक्का

टोंक। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को टोंक बस स्टैंड पर अचानक एक रोडवेज बस में चढ़ गए। वे अंदर गए तो कंडक्टर शिवदास मीणा ने डिप्टी सीएम से कहा कि कहां जाओगे, कितने टिकट हैं। इस पर पीछे से किसी कार्यकर्ता ने कहा कि ये प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। इस पर कंडक्टर शिवदास मीणा ने उनके पैर छुए और प्रणाम किया। इसके बाद प्रेमचंद बैरवा ने बस में बैठे यात्रियों के बारे में पूछा। बाद में नीचे उतरे। प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को बांसवाड़ा से जयपुर जाते समय टोंक में रुके थे।