Rajasthan : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को नहीं पहचान पाया रोडवेज कंडक्टर, पता चला तो रह गया हक्का-बक्का

टोंक। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को टोंक बस स्टैंड पर अचानक एक रोडवेज बस में चढ़ गए। वे अंदर गए तो कंडक्टर शिवदास मीणा ने डिप्टी सीएम से कहा कि कहां जाओगे, कितने टिकट हैं। इस पर पीछे से किसी कार्यकर्ता ने कहा कि ये प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है। इस पर कंडक्टर शिवदास मीणा ने उनके पैर छुए और प्रणाम किया। इसके बाद प्रेमचंद बैरवा ने बस में बैठे यात्रियों के बारे में पूछा। बाद में नीचे उतरे। प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को बांसवाड़ा से जयपुर जाते समय टोंक में रुके थे।
उन्होंने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। वहां मिली गंदगी सहित अन्य अव्यवस्थाओं से निराश होकर अधिकारियों को लताड़ पिलाई। साथ ही सफाई व्यवस्था के निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के प्रति अभियान को गति मिले। उन्होंने कहा कि चाहे बस स्टैंड हो या डिपो अथवा कार्यालय पूरी तरह से साफ सुथरा हो। साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले।
इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम ने झाडू उठा कर बस स्टैण्ड की सफाई की। रोडवेज प्रबंधन को हिदायत दी कि ये सफाई अभियान नहीं बल्कि अब जन आन्दोलन बने। इसके लिए बस स्टैण्ड ही नहीं बल्कि रोडवेज विभाग में नियमित सफाई हो।