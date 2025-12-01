Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan: बीजेपी ने पहले ‘अर्बन नक्सली’ कहा,अब खुद करवा रही जातिगत जनगणना, सचिन पायलट बोले, सरकार ने लिया यू-टर्न

पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे के एसआइआर और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरा।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Dec 01, 2025

Play video

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक में कार्यकर्ताओं संग की चर्चा, पत्रिका फोटो

टोंक। पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआइआर प्रक्रिया का समय बढ़ाना कुछ राहत जरूर देगा। लेकिन यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था। हम लगातार केंद्र सरकार के निर्णयों पर नजर बनाए हुए हैं। जब नोटबंदी की गई थी तब बार-बार निर्णय बदल दिए गए। फिर GST आया उसे आठ साल बाद बदल दिया गया। पहले जब कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती थी तो बीजेपी हमें अर्बन नक्सली बताती थी। लेकिन अब हमारी बात मानते हुए जातिगत जनगणना करवा रहे हैं।

कर्मचारियों पर दबाव को लेकर चिंता जताई

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने एसआइआर के दबाव पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग आत्महत्या करने तक के कृत्य कर रहे हैं। यह सरकार के लिए शर्मनाक है। उन्होंने एसआइआर के मुद्दे पर कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी और समय-समय पर उनके अधिकारों की रक्षा की बात की।

कार्यकर्ताओं की ली बैठक

पायलट ने अपने दौरे के दौरान बावड़ी, बरवास, मेहन्दवास, छाण और घास मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआइआर को लेकर सतर्क रहें और मतदाताओं से संपर्क बनाए रखें ताकि किसी का नाम कटने की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया और कहा कि उनकी मेहनत ही पार्टी की जीत की कुंजी होगी। पायलट ने अपने दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अलियारी में आयोजित श्री गणेश जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी भाग लिया और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की।

समय रहते नहीं किया प्रबंधन

इस दौरान पायलट ने प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ओर से समय रहते प्रबंध नहीं किए जाने के कारण किसानों को यूरिया की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया जा रहा है और किसान एक कट्टे के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। यह सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 11:20 am

Published on:

01 Dec 2025 11:17 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: बीजेपी ने पहले ‘अर्बन नक्सली’ कहा,अब खुद करवा रही जातिगत जनगणना, सचिन पायलट बोले, सरकार ने लिया यू-टर्न

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: ‘कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही… लोग कर रहे आत्महत्या’, SIR पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

sachin pilot
टोंक

Rajasthan: 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर हिंदू धर्म बहन के घर मायरा भरने पहुंचा मुस्लिम भाई, दंग रह गए ग्रामीण

Rajasthan Mayra News
टोंक

Bisalpur Dam: खेतों से लौट रहा पानी बना चुनौती, 122वें दिन भी छलक रहा, 250 किमी लंबी बनास नदी में अब भी जलधारा

टोंक

Tonk News: कांग्रेस नेता के साले पर चाकू से जानलेवा हमला, रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

टोंक

राजस्थान के इस जिले में बनी 63 नई पंचायतें, जोड़े गए गांवों में लगी आपत्तियों की झड़ी; सरकार को भेजी रिपोर्ट

tonk panchayat samiti
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.