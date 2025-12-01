Rajasthan: बीजेपी ने पहले ‘अर्बन नक्सली’ कहा,अब खुद करवा रही जातिगत जनगणना, सचिन पायलट बोले, सरकार ने लिया यू-टर्न

टोंक। पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआइआर प्रक्रिया का समय बढ़ाना कुछ राहत जरूर देगा। लेकिन यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था। हम लगातार केंद्र सरकार के निर्णयों पर नजर बनाए हुए हैं। जब नोटबंदी की गई थी तब बार-बार निर्णय बदल दिए गए। फिर GST आया उसे आठ साल बाद बदल दिया गया। पहले जब कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती थी तो बीजेपी हमें अर्बन नक्सली बताती थी। लेकिन अब हमारी बात मानते हुए जातिगत जनगणना करवा रहे हैं।